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https://uz.sputniknews.ru/20221209/uzbekistan-uvelichil-import-elektroenergii-iz-turkmenistana-30625123.html
Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
Узбекистан закупает энергоресурсы у корпорации "Туркманэнерго".
2022-12-09T18:14+0500
2022-12-09T18:14+0500
экономика
ферганский нефтеперерабатывающий завод
туркменистан
газ
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличили суточный объем импорта электроэнергии из Туркменистана.Также, по данным Министерства энергетики Узбекистана, Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличивает ежесуточный объем выработки товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа - с 30 до 50 тонн."Эта работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики в энергоносителях", - уточнили в пресс-службе ведомства и уточнили, что в НПЗ также для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов, приказом ФНПЗ создан оперативный штаб из числа руководителей предприятия и производственных цехов.
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газ электроэнергия веерные отключения света узбекистан энергетика
газ электроэнергия веерные отключения света узбекистан энергетика

Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана

18:14 09.12.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий"Северный поток". Архивное фото
Северный поток. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Узбекистан закупает энергоресурсы у корпорации "Туркманэнерго".
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличили суточный объем импорта электроэнергии из Туркменистана.
"В целях увеличения объемов отпуска электроэнергии потребителям Узбекистана, ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации "Туркманэнерго" увеличен с 17-18 млн кВт/ч до 20-21 млн кВт/ч", - сказано в сообщении властей республики.
Также, по данным Министерства энергетики Узбекистана, Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличивает ежесуточный объем выработки товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа - с 30 до 50 тонн.

"Эта работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики в энергоносителях", - уточнили в пресс-службе ведомства и уточнили, что в НПЗ также для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов, приказом ФНПЗ создан оперативный штаб из числа руководителей предприятия и производственных цехов.
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