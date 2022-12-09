Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
© Sputnik / Алексей Витвицкий"Северный поток". Архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Узбекистан закупает энергоресурсы у корпорации "Туркманэнерго".
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличили суточный объем импорта электроэнергии из Туркменистана.
"В целях увеличения объемов отпуска электроэнергии потребителям Узбекистана, ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации "Туркманэнерго" увеличен с 17-18 млн кВт/ч до 20-21 млн кВт/ч", - сказано в сообщении властей республики.
Также, по данным Министерства энергетики Узбекистана, Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличивает ежесуточный объем выработки товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа - с 30 до 50 тонн.
"Эта работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики в энергоносителях", - уточнили в пресс-службе ведомства и уточнили, что в НПЗ также для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов, приказом ФНПЗ создан оперативный штаб из числа руководителей предприятия и производственных цехов.
"Эта работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики в энергоносителях", - уточнили в пресс-службе ведомства и уточнили, что в НПЗ также для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов, приказом ФНПЗ создан оперативный штаб из числа руководителей предприятия и производственных цехов.