https://uz.sputniknews.ru/20221209/uzbekistan-uvelichil-import-elektroenergii-iz-turkmenistana-30625123.html

Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана

Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана

Узбекистан закупает энергоресурсы у корпорации "Туркманэнерго".

2022-12-09T18:14+0500

2022-12-09T18:14+0500

2022-12-09T18:14+0500

экономика

ферганский нефтеперерабатывающий завод

туркменистан

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26387960_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_68c70c21c72140db3fa5a1110fe20184.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличили суточный объем импорта электроэнергии из Туркменистана.Также, по данным Министерства энергетики Узбекистана, Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличивает ежесуточный объем выработки товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа - с 30 до 50 тонн."Эта работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики в энергоносителях", - уточнили в пресс-службе ведомства и уточнили, что в НПЗ также для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов, приказом ФНПЗ создан оперативный штаб из числа руководителей предприятия и производственных цехов.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газ электроэнергия веерные отключения света узбекистан энергетика