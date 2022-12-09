https://uz.sputniknews.ru/20221209/uzbekistan-voshel-v-desyatku-prioritetnyx-stran-dlya-sotrudnichestva-po-versii-eek-30597775.html

Узбекистан вошел в десятку приоритетных стран для сотрудничества по версии ЕЭК

Узбекистан вошел в десятку приоритетных стран для сотрудничества по версии ЕЭК

Кроме Узбекистана, в списке значатся Китай, Индия, ОАЭ, Турция и другие страны. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T10:58+0500

2022-12-09T10:58+0500

2022-12-09T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) определила ТОП-20 стран, приоритетных в плане сотрудничества для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Узбекистан вошел в первую десятку данного рейтинга, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.Если говорить подробнее, в первой десятке списка: Китай, Индия, Египет, Вьетнам, Узбекистан, ОАЭ, Бразилия, Индонезия, Мексика и Турция.Во вторую вошли Азербайджан, Сербия, Израиль, Монголия, Саудовская Аравия, Таиланд, Иран, Бангладеш, Сенегал, Алжир.Ранее министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьева отметил, что Узбекистан является ближайшим партнером ЕАЭС как с точки зрения масштабов торгово-экономического сотрудничества, так и с точки зрения качества и глубины взаимодействия."Результаты совместных усилий с использованием возможностей, которые Узбекистану дает статус наблюдателя при ЕАЭС, не заставили себя ждать – мы констатируем рост по всем показателям торгово-экономического взаимодействия. Значимость ЕАЭС и Узбекистана друг для друга как торговых партнеров постоянно повышается, и с момента образования ЕАЭС товарооборот государств Союза с Узбекистаном вырос в два раза. В прошлом году он превысил $11 млрд", — подчеркнул Сергей Глазьев.В последние годы в Узбекистане значительно увеличилось количество предприятий с участием капитала стран-членов ЕАЭС. Их число достигло 4,5 тысяч.Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя при объединении.

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