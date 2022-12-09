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https://uz.sputniknews.ru/20221209/v-minzdrave-rasskazali-jiteli-kakix-regionov-uzbekistana-chasche-vyzyvayut-skoruyu-pomosch-30614296.html
В Минздраве рассказали, жители каких регионов Узбекистана чаще вызывают скорую помощь
В Минздраве рассказали, жители каких регионов Узбекистана чаще вызывают скорую помощь
Всего за одиннадцать месяцев 2022 года в службу скорой помощи поступило почти 12 миллионов звонков.
2022-12-09T17:38+0500
2022-12-09T17:38+0500
общество
здравоохранение
скорая помощь
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. С начала года по декабрь в службу "103" поступило 11 735 450 звонков. Об этом сообщили на брифинге Министерства здравоохранения 9 декабря, в пятницу, передает корреспондент Sputnik.Регионом, где чаще всего вызывали в "скорую", оказалась Ферганская область, где с начала года поступило 1,3 млн вызовов.На втором месте – Андижанская область с количеством вызовов 1,2 млн.Третью строчку списка разделили Ташкент и Ташкентская область (1,1 млн вызовов зафиксировано и в столице, и в прилегающем к ней регионе).Не менее активно скорую помощь вызывали в Наманганской области – чуть больше миллиона обращений.При этом количество ложных вызовов в скорую помощь сократилось в 1,5 раза, отметили в пресс-службе Минздрава. Всего служба "103" зафиксировала 4 911 ложных вызовов за одиннадцать месяцев работы.
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узбекистан статистика министерство здравоохранения скорая помощь работа медицина 2022 год где чаще вызывают скорую
узбекистан статистика министерство здравоохранения скорая помощь работа медицина 2022 год где чаще вызывают скорую

В Минздраве рассказали, жители каких регионов Узбекистана чаще вызывают скорую помощь

17:38 09.12.2022
© Sputnik / Pavel Lisitsyn Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Всего за одиннадцать месяцев 2022 года в службу скорой помощи поступило почти 12 миллионов звонков.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. С начала года по декабрь в службу "103" поступило 11 735 450 звонков. Об этом сообщили на брифинге Министерства здравоохранения 9 декабря, в пятницу, передает корреспондент Sputnik.
Регионом, где чаще всего вызывали в "скорую", оказалась Ферганская область, где с начала года поступило 1,3 млн вызовов.
На втором месте – Андижанская область с количеством вызовов 1,2 млн.
Третью строчку списка разделили Ташкент и Ташкентская область (1,1 млн вызовов зафиксировано и в столице, и в прилегающем к ней регионе).
Не менее активно скорую помощь вызывали в Наманганской области – чуть больше миллиона обращений.
При этом количество ложных вызовов в скорую помощь сократилось в 1,5 раза, отметили в пресс-службе Минздрава. Всего служба "103" зафиксировала 4 911 ложных вызовов за одиннадцать месяцев работы.
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