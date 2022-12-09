https://uz.sputniknews.ru/20221209/v-uzbekistane-prekratili-podachu-benzina-na-299-stantsiyax-povysivshix-tsenu-30614688.html

В Узбекистане прекратили подачу бензина на 299 станциях, повысивших цену

В Узбекистане прекратили подачу бензина на 299 станциях, повысивших цену

Данные автомобильные заправочные станции также продавали некачественную продукцию.

2022-12-09T14:08+0500

2022-12-09T14:08+0500

2022-12-09T14:08+0500

экономика

газ

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23513663_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_dc78169b93ac418d3e846a5428910dfd.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане прекратили подачу бензина на 299 автомобильных заправочных станциях (АЗС), которые повысили цены и продавали некачественную продукцию.По сообщению властей, при этом в сутки на более чем 2 тысячи АЗС в стране завозится более 4 тысяч тонн бензина (ранее завозилось 3,2 тыс. тонн).Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что некоторые поставщики бензина подняли цены в связи с похолоданием и дефицитом газа.Напомним, 8 декабря Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в холода. Об этом сообщил председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов."Сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения. Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - сказал Нарматов в интервью телеканалу Sevimli.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цены на бензин узбекистан новости отключения энергии что известно