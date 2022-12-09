https://uz.sputniknews.ru/20221209/video-vizit-si-v-saudovskuyu-araviyu--i-evakuatsiya-promyshlennosti-s-tayvanya-30600321.html

Видео: визит Си в Саудовскую Аравию, и эвакуация промышленности с Тайваня

Видео: визит Си в Саудовскую Аравию, и эвакуация промышленности с Тайваня

Эксперт рассказал, порвет Эр-Рияд отношения с Вашингтоном.

2022-12-09T10:20+0500

2022-12-09T10:20+0500

2022-12-09T10:20+0500

видео

си цзиньпин

саудовская аравия

тайвань

промышленность

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Если Саудовская Аравия перейдет на расчет в юанях, то так же поступят и все арабские страны. Потому что, если Саудовская Аравия получает юани за свою нефть, то она их использует в региональных расчетах. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.Зачем Си Цзиньпин приехал в Саудовскую Аравию? Перейдет ли Эр-Рияд на нефтеюани и потянутся ли за ним другие арабские страны? И почему американцы эвакуируют промышленность с Тайваня? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

саудовская аравия

тайвань

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