https://uz.sputniknews.ru/20221209/video-vizit-si-v-saudovskuyu-araviyu--i-evakuatsiya-promyshlennosti-s-tayvanya-30600321.html
Видео: визит Си в Саудовскую Аравию, и эвакуация промышленности с Тайваня
Видео: визит Си в Саудовскую Аравию, и эвакуация промышленности с Тайваня
Эксперт рассказал, порвет Эр-Рияд отношения с Вашингтоном.
2022-12-09T10:20+0500
2022-12-09T10:20+0500
2022-12-09T10:20+0500
видео
си цзиньпин
саудовская аравия
тайвань
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/08/30592784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1eb165282fb213c05627b2bd867364ce.jpg
Если Саудовская Аравия перейдет на расчет в юанях, то так же поступят и все арабские страны. Потому что, если Саудовская Аравия получает юани за свою нефть, то она их использует в региональных расчетах. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.Зачем Си Цзиньпин приехал в Саудовскую Аравию? Перейдет ли Эр-Рияд на нефтеюани и потянутся ли за ним другие арабские страны? И почему американцы эвакуируют промышленность с Тайваня? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
саудовская аравия
тайвань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/08/30592784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e1ae4b035e1fbb379c7acf2b6fd1068.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео политика саудовская аравия китай кнр сша тайвань энергетика экономика
видео политика саудовская аравия китай кнр сша тайвань энергетика экономика
Видео: визит Си в Саудовскую Аравию, и эвакуация промышленности с Тайваня
Эксперт по Китаю рассказал, готова ли Саудовская Аравия разорвать все связи с США ради КНР. Подробности в нашем материале.
Если Саудовская Аравия перейдет на расчет в юанях, то так же поступят и все арабские страны. Потому что, если Саудовская Аравия получает юани за свою нефть, то она их использует в региональных расчетах. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Зачем Си Цзиньпин приехал в Саудовскую Аравию? Перейдет ли Эр-Рияд на нефтеюани и потянутся ли за ним другие арабские страны? И почему американцы эвакуируют промышленность с Тайваня? Обо всем этом смотрите в нашем видео.