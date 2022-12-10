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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20221210/gosudarstvennomu-gimnu-uzbekistana-ispolnilos-30-let-30634217.html
Государственному гимну Узбекистана исполнилось 30 лет
Государственному гимну Узбекистана исполнилось 30 лет
Интересные факты о государственном гимне республики.
2022-12-10T13:56+0500
2022-12-10T13:59+0500
культура
гимн узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают 30-летие государственного гимна.В этот день, 10 декабря, в 1992 году первый президент республики Ислам Каримов принял закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан".Согласно закону, гимн является символом государственного суверенитета страны. Также в документе подчеркивается, что граждане республики и иностранцы, проживающие на ее территории, обязаны чтить его.Государственный гимн написали на стихи народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова и музыку народного артиста Мутала Бурханова.Гимн исполняют при вступлении в должность президента — после принесения присяги, при открытии и закрытии сессий Законодательной палаты Олий Мажлиса и пленарных заседаний, при открытии торжественных собраний, посвященных общенациональным праздникам.Его можно услышать при открытии памятников, посвящённым важнейшим историческим событиям страны, выдающимся деятелям и народным героям.Гимн звучит при поднятии флага Узбекистана во время торжественных церемоний и других мероприятий, проводимых госорганами, а также при встрече и проводах глав иностранных государств и правительств — после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства.В образовательных учреждениях общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования гимн включают на церемониях открытия и окончания учебного года.Кроме того, его исполняют во время важных спортивных турниров— чемпионатов Узбекистана, международных спортивных соревнований, церемоний награждения узбекистанских спортсменов.При публичном исполнении гимна узбекистанцы слушают его стоя, а также прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди. Военные и государственные служащие прикладывают руку к головному убору. Если во время гимна поднимают государственный флаг Узбекистана, то присутствующие поворачиваются лицом к ему.
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государственному гимну узбекистана исполнилось 30 лет гимн юбилей праздник автор когда ислам каримов узбекистан
государственному гимну узбекистана исполнилось 30 лет гимн юбилей праздник автор когда ислам каримов узбекистан

Государственному гимну Узбекистана исполнилось 30 лет

13:56 10.12.2022 (обновлено: 13:59 10.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Интересные факты о государственном гимне республики – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают 30-летие государственного гимна.
В этот день, 10 декабря, в 1992 году первый президент республики Ислам Каримов принял закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан".
Согласно закону, гимн является символом государственного суверенитета страны. Также в документе подчеркивается, что граждане республики и иностранцы, проживающие на ее территории, обязаны чтить его.
Государственный гимн написали на стихи народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова и музыку народного артиста Мутала Бурханова.
Гимн исполняют при вступлении в должность президента — после принесения присяги, при открытии и закрытии сессий Законодательной палаты Олий Мажлиса и пленарных заседаний, при открытии торжественных собраний, посвященных общенациональным праздникам.
Его можно услышать при открытии памятников, посвящённым важнейшим историческим событиям страны, выдающимся деятелям и народным героям.
Гимн звучит при поднятии флага Узбекистана во время торжественных церемоний и других мероприятий, проводимых госорганами, а также при встрече и проводах глав иностранных государств и правительств — после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства.
В образовательных учреждениях общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования гимн включают на церемониях открытия и окончания учебного года.
Кроме того, его исполняют во время важных спортивных турниров— чемпионатов Узбекистана, международных спортивных соревнований, церемоний награждения узбекистанских спортсменов.
При публичном исполнении гимна узбекистанцы слушают его стоя, а также прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди. Военные и государственные служащие прикладывают руку к головному убору. Если во время гимна поднимают государственный флаг Узбекистана, то присутствующие поворачиваются лицом к ему.
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