https://uz.sputniknews.ru/20221210/gosudarstvennomu-gimnu-uzbekistana-ispolnilos-30-let-30634217.html

Государственному гимну Узбекистана исполнилось 30 лет

Государственному гимну Узбекистана исполнилось 30 лет

Интересные факты о государственном гимне республики.

2022-12-10T13:56+0500

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культура

гимн узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают 30-летие государственного гимна.В этот день, 10 декабря, в 1992 году первый президент республики Ислам Каримов принял закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан".Согласно закону, гимн является символом государственного суверенитета страны. Также в документе подчеркивается, что граждане республики и иностранцы, проживающие на ее территории, обязаны чтить его.Государственный гимн написали на стихи народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова и музыку народного артиста Мутала Бурханова.Гимн исполняют при вступлении в должность президента — после принесения присяги, при открытии и закрытии сессий Законодательной палаты Олий Мажлиса и пленарных заседаний, при открытии торжественных собраний, посвященных общенациональным праздникам.Его можно услышать при открытии памятников, посвящённым важнейшим историческим событиям страны, выдающимся деятелям и народным героям.Гимн звучит при поднятии флага Узбекистана во время торжественных церемоний и других мероприятий, проводимых госорганами, а также при встрече и проводах глав иностранных государств и правительств — после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства.В образовательных учреждениях общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования гимн включают на церемониях открытия и окончания учебного года.Кроме того, его исполняют во время важных спортивных турниров— чемпионатов Узбекистана, международных спортивных соревнований, церемоний награждения узбекистанских спортсменов.При публичном исполнении гимна узбекистанцы слушают его стоя, а также прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди. Военные и государственные служащие прикладывают руку к головному убору. Если во время гимна поднимают государственный флаг Узбекистана, то присутствующие поворачиваются лицом к ему.

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