https://uz.sputniknews.ru/20221210/morozy-soxranyayutsya-sinoptiki-o-pogode-na-vyxodnye-30626649.html
Морозы сохраняются: синоптики о погоде на выходные
Морозы сохраняются: синоптики о погоде на выходные
Подробнее о прогнозе погоды на 10-11 декабря - в материале Sputnik.
2022-12-10T07:59+0500
2022-12-10T07:59+0500
2022-12-10T08:41+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В выходные дни территория Узбекистана по-прежнему будет находится под властью холодного антициклона. Таким прогнозом на 10-11 декабря поделились в Узгидромете.Снегопада ждать не стоит, но погода будет холодной и сухой, прогнозируют синоптики. Ночью температура может снизиться до 5-10 градусов мороза, днем же составит 0-5 градусов мороза. Северным районам Узбекистана нужно быть готовыми к тому, что ночью температура воздуха может дойти до 24 градусов мороза.Также по всей республике ожидаемы туман и гололед, поэтому водителей и пешеходов призывают быть особенно осторожными.
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узбекистан погода на выходные когда закончатся заморозки
узбекистан погода на выходные когда закончатся заморозки
Морозы сохраняются: синоптики о погоде на выходные
07:59 10.12.2022 (обновлено: 08:41 10.12.2022)
Подробнее о прогнозе погоды на 10-11 декабря — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В выходные дни территория Узбекистана по-прежнему будет находится под властью холодного антициклона. Таким прогнозом на 10-11 декабря поделились в Узгидромете.
Снегопада ждать не стоит, но погода будет холодной и сухой, прогнозируют синоптики. Ночью температура может снизиться до 5-10 градусов мороза, днем же составит 0-5 градусов мороза. Северным районам Узбекистана нужно быть готовыми к тому, что ночью температура воздуха может дойти до 24 градусов мороза.
Также по всей республике ожидаемы туман и гололед, поэтому водителей и пешеходов призывают быть особенно осторожными.