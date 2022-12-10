https://uz.sputniknews.ru/20221210/morozy-soxranyayutsya-sinoptiki-o-pogode-na-vyxodnye-30626649.html

Морозы сохраняются: синоптики о погоде на выходные

Морозы сохраняются: синоптики о погоде на выходные

Подробнее о прогнозе погоды на 10-11 декабря - в материале Sputnik.

2022-12-10T07:59+0500

2022-12-10T07:59+0500

2022-12-10T08:41+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/05/30499865_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a2034895ad42cfd83a31694f1683b907.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В выходные дни территория Узбекистана по-прежнему будет находится под властью холодного антициклона. Таким прогнозом на 10-11 декабря поделились в Узгидромете.Снегопада ждать не стоит, но погода будет холодной и сухой, прогнозируют синоптики. Ночью температура может снизиться до 5-10 градусов мороза, днем же составит 0-5 градусов мороза. Северным районам Узбекистана нужно быть готовыми к тому, что ночью температура воздуха может дойти до 24 градусов мороза.Также по всей республике ожидаемы туман и гололед, поэтому водителей и пешеходов призывают быть особенно осторожными.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода на выходные когда закончатся заморозки