https://uz.sputniknews.ru/20221210/slujba-103-mojet-nachat-ispolzovat-vertolety-chtoby-bystree-dobratsya-k-patsientam-30627815.html

Служба "103" может начать использовать вертолеты, чтобы быстрее добраться к пациентам

Служба "103" может начать использовать вертолеты, чтобы быстрее добраться к пациентам

Данная услуга может использоваться при неблагоприятных погодных условиях, отметили в Минздраве.

2022-12-10T10:00+0500

2022-12-10T10:00+0500

2022-12-10T10:00+0500

общество

скорая помощь

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Гражданам Узбекистана, которые проживают в отдаленных и труднодоступных районах, услуги скорой помощи при неблагоприятных погодных условиях могут начать оказывать через авиалинии (самолеты и вертолеты. — Sputnik), сообщает корреспондент Sputnik по итогам брифинга Министерства здравоохранения республики, который прошел 9 декабря в пятницу.Также, по словам директора Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоита Гафурова, с 2023 года вызовы будут осуществляться через мобильное приложение.Кроме этого, более 2 100 машин скорой медицинской помощи Damas посчитали устаревшими и непригодными к эксплуатации, поэтому их заменят новыми, отметил Гафуров.Напомним, согласно "Стратегии мероприятий по скорой помощи 2022-2023", из бюджета планируется выделить 113 млрд сумов на реконструкцию и строительство современных зданий и сооружений Республиканского центра скорой медицинской помощи и его филиалов.

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2022

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