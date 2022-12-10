https://uz.sputniknews.ru/20221210/tsifrovizatsiya-prixodit-v-skoruyu-brigady-ekstrennoy-pomoschi-obespechat-planshetami-30615926.html

Цифровизация приходит в скорую: бригады экстренной помощи обеспечат планшетами

Цифровизация приходит в скорую: бригады экстренной помощи обеспечат планшетами

Министерство здравоохранения Узбекистана разрабатывает новые стратегические проекты в сфере экстренной медицинской помощи.

2022-12-10T11:17+0500

2022-12-10T11:17+0500

2022-12-10T11:17+0500

общество

скорая

скорая помощь

медицина

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 2023 года бригады скорой медицинской помощи будут обеспечены планшетами. Также в стране будут развиваться электронные службы, связанные с работой скорой, сообщает корреспондент Sputnik.Также машины скорой оснастят средствами радиосвязи, а в регионах для скорой помощи закупят новые автомобили, заявила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова на пресс-конференции ведомства в пятницу, 9 декабря."Мы разрабатываем новые стратегические проекты в сфере общественного здравоохранения и экстренной медицинской помощи в стране. До 2025 года за счет средств местного бюджета будет закуплено 890 единиц спецавтомобилей и будет уделено внимание оказанию качественной экстренной медицинской помощи", — отметила она.Ранее стало известно, что с начала года по декабрь в службу "103" поступило 11 735 450 звонков. При этом количество ложных вызовов в скорую помощь сократилось в 1,5 раза, отметили в пресс-службе Минздрава. Всего служба "103" зафиксировала 4 911 ложных вызовов за одиннадцать месяцев работы.

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здравоохранение в узбекистане медицина что изменится с 2023 как работает скорая в узбекистане