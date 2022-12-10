https://uz.sputniknews.ru/20221210/v-neskolkix-regionax-uzbekistana-obyavili-lavinnuyu-opasnost-30623380.html
В нескольких регионах Узбекистана объявили лавинную опасность
В нескольких регионах Узбекистана объявили лавинную опасность
Опасность сохраняется с 10 по 13 декабря, сообщили в пресс-службе Узгидромета.
2022-12-10T09:01+0500
2022-12-10T09:01+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сразу в 7 регионах Узбекистана может возникнуть лавинная опасность. Такое заявление сделала пресс-служба Узгидромета.В Ташкентской области сход лавин может распространиться на Ахангаранский и Бостанлыкский районы, а также на урочище Чимган Чаткальской горной системы, уточнили в пресс-службе.Также, по данным синоптиков, лавинная опасность ожидается в Самаркандской области, а именно в Кушрабадском, Нурабадском, Самаркандском, Ургутском и Булунгурском районах.В Джизакской области лавины могут сойти в Зааминском и Бахмальском районе.Опасность также присутствует в Папском районе Наманганской области.Прогнозируют возможный сход лавин и в Ферганской области (Сохский и Ферганский районы), в Кашкадарьинской области (Китабский, Шахрисабзкий, Камашинский и Дехканабадский районы) и в Сурхандарьинской области (Кумкурганский, Сариасийский, Узунский и Байсунский районы).
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узбекистан погода 10 11 12 13 декабря на завтра на выходные
узбекистан погода 10 11 12 13 декабря на завтра на выходные
В нескольких регионах Узбекистана объявили лавинную опасность
Опасность сохраняется с 10 по 13 декабря, сообщили в пресс-службе Узгидромета.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сразу в 7 регионах Узбекистана может возникнуть лавинная опасность. Такое заявление сделала пресс-служба Узгидромета.
В Ташкентской области сход лавин может распространиться на Ахангаранский и Бостанлыкский районы, а также на урочище Чимган Чаткальской горной системы, уточнили в пресс-службе.
Также, по данным синоптиков, лавинная опасность ожидается в Самаркандской области, а именно в Кушрабадском, Нурабадском, Самаркандском, Ургутском и Булунгурском районах.
В Джизакской области лавины могут сойти в Зааминском и Бахмальском районе.
Опасность также присутствует в Папском районе Наманганской области.
Прогнозируют возможный сход лавин и в Ферганской области (Сохский и Ферганский районы), в Кашкадарьинской области (Китабский, Шахрисабзкий, Камашинский и Дехканабадский районы) и в Сурхандарьинской области (Кумкурганский, Сариасийский, Узунский и Байсунский районы).