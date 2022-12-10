https://uz.sputniknews.ru/20221210/vremya-ch-zachem-amerikantsy-moderniziruyut-starye-sovetskie-bespilotniki-dlya-ukrainy-30637362.html

Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?

Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?

Европейское оружие на Украине - в новом выпуске "Время Ч".

2022-12-10T15:23+0500

2022-12-10T15:23+0500

2022-12-10T15:23+0500

видео

украина

беспилотник

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/09/30627391_4:0:1279:717_1920x0_80_0_0_fa10b8686cff1366c905f399fa92ef29.png

Американские инженеры активно участвуют в создании новых украинских беспилотников, которые представляют из себя американские аппараты в старых советских корпусах. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Сколько высокоточных ракет осталось у России? Почему Запад все чаще говорит о том, что Украина уже сделала все, что могла? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео европейское оружие беспилотники украина киев сша вашингтон европа запад поставки санкции мнение эксперта политика вооружения время ч новый выпуск хроленко