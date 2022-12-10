https://uz.sputniknews.ru/20221210/vremya-ch-zachem-amerikantsy-moderniziruyut-starye-sovetskie-bespilotniki-dlya-ukrainy-30637362.html
Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?
Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?
Европейское оружие на Украине - в новом выпуске "Время Ч".
2022-12-10T15:23+0500
2022-12-10T15:23+0500
2022-12-10T15:23+0500
видео
украина
беспилотник
америка
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Американские инженеры активно участвуют в создании новых украинских беспилотников, которые представляют из себя американские аппараты в старых советских корпусах. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Сколько высокоточных ракет осталось у России? Почему Запад все чаще говорит о том, что Украина уже сделала все, что могла? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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видео европейское оружие беспилотники украина киев сша вашингтон европа запад поставки санкции мнение эксперта политика вооружения время ч новый выпуск хроленко
видео европейское оружие беспилотники украина киев сша вашингтон европа запад поставки санкции мнение эксперта политика вооружения время ч новый выпуск хроленко
Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?
Попытки атаку украинских беспилотников российских территорий, европейское вооружение на Украине – обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
Американские инженеры активно участвуют в создании новых украинских беспилотников, которые представляют из себя американские аппараты в старых советских корпусах. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
"Понятно, что какие-то мобилизационные ресурсы на Украине еще остались, но оружия нет совершенно. В Европе фактически тоже нет, поэтому приходится с колес все производить и отправлять на Украину",- отметил эксперт.
Сколько высокоточных ракет осталось у России? Почему Запад все чаще говорит о том, что Украина уже сделала все, что могла? Обо всем этом смотрите
в новом выпуске программы "Время Ч".