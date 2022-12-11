https://uz.sputniknews.ru/20221211/kuda-zagonit-sebya-evropa-potolkom-tsen-na-rossiyskuyu-neft---video-30660559.html

Куда загонит себя Европа потолком цен на российскую нефть - видео

Куда загонит себя Европа потолком цен на российскую нефть - видео

У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, говорит политолог Марат Баширов.

2022-12-11T20:26+0500

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видео

европа

цены

нефть

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Но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к этой инициативе странами. Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь? Об этом, и не только, — в нашем видео.

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европа потолок цен на российскую нефть видео куда это приведет что будет делать россия есть ответ политолог марат баширов