https://uz.sputniknews.ru/20221211/kuda-zagonit-sebya-evropa-potolkom-tsen-na-rossiyskuyu-neft---video-30660559.html
Куда загонит себя Европа потолком цен на российскую нефть - видео
Куда загонит себя Европа потолком цен на российскую нефть - видео
У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, говорит политолог Марат Баширов.
2022-12-11T20:26+0500
2022-12-11T20:26+0500
2022-12-11T20:26+0500
видео
европа
цены
нефть
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Но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к этой инициативе странами. Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь? Об этом, и не только, — в нашем видео.
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европа потолок цен на российскую нефть видео куда это приведет что будет делать россия есть ответ политолог марат баширов
европа потолок цен на российскую нефть видео куда это приведет что будет делать россия есть ответ политолог марат баширов
Куда загонит себя Европа потолком цен на российскую нефть - видео
У России есть несколько возможностей ответа на потолок цен на российскую нефть, говорит политолог Марат Баширов.
Но самым логичным будет простой запрет на торговлю нефтью с присоединившимися к этой инициативе странами.
Как Запад лишил себя монополии на страховку нефти? Ждут ли США и Европу новые попытки путчей и бунтов? Почему Илон Маск опасается за свою жизнь?
Об этом, и не только, — в нашем видео.