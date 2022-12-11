https://uz.sputniknews.ru/20221211/pochemu-nelzya-otpravlyat-detey-s-simptomami-orvi-v-shkolu-30660680.html
Почему нельзя отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу
Почему нельзя отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу
Простуженного ребенка лучше не отправлять в школу, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов.
2022-12-11T21:00+0500
2022-12-11T21:00+0500
2022-12-11T21:00+0500
это интересно
дети
орви
школа
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Специалист призвал родителей поступать "мудро, а не как проще". Ведь даже с насморком ребенку будет трудно постигать новые знания. Вместе с этим повышается риск заразить других. При этом комфортная домашняя обстановка поможет ему выздороветь быстрее.Он добавил, что если ребенок останется дома, положительный эмоциональный фон поможет ему и выздороветь быстрее и вернуться к обучению раньше, и других не заразить.
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можно нужно ли отправлять детей с симптомами орви в школу простуда ребенок педиатр минздрав россия академик ран александр баранов
можно нужно ли отправлять детей с симптомами орви в школу простуда ребенок педиатр минздрав россия академик ран александр баранов
Почему нельзя отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу
Простуженного ребенка лучше не отправлять в школу, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов.
Специалист призвал родителей поступать "мудро, а не как проще". Ведь даже с насморком ребенку будет трудно постигать новые знания.
Вместе с этим повышается риск заразить других. При этом комфортная домашняя обстановка поможет ему выздороветь быстрее.
"Про то, что дети с течением респираторной инфекции теряют познавательные способности, написаны научные работы. Кстати, особенно когнитивные функции снижаются как раз при насморке. Налицо три минуса", - уточнил Баранов.
Он добавил, что если ребенок останется дома, положительный эмоциональный фон поможет ему и выздороветь быстрее и вернуться к обучению раньше, и других не заразить.