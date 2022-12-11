https://uz.sputniknews.ru/20221211/russkie-ne-sdayutsya-mobilizovannye-rasskazali-o-vstreche-s-naemnikami--video-30657311.html

"Русские не сдаются": мобилизованные рассказали о встрече с наемниками — видео

"Русские не сдаются": мобилизованные рассказали о встрече с наемниками — видео

Мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.

2022-12-11T18:24+0500

2022-12-11T18:24+0500

2022-12-11T18:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

донбасс

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение.Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.

донбасс

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русские не сдаются мобилизованные бойцы рассказали о встрече с иностранными наемниками фронт украина россия