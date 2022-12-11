https://uz.sputniknews.ru/20221211/russkie-ne-sdayutsya-mobilizovannye-rasskazali-o-vstreche-s-naemnikami--video-30657311.html
"Русские не сдаются": мобилизованные рассказали о встрече с наемниками — видео
"Русские не сдаются": мобилизованные рассказали о встрече с наемниками — видео
Мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.
2022-12-11T18:24+0500
2022-12-11T18:24+0500
2022-12-11T18:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Мобилизованные рассказали РИА Новости, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение.Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
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русские не сдаются мобилизованные бойцы рассказали о встрече с иностранными наемниками фронт украина россия
русские не сдаются мобилизованные бойцы рассказали о встрече с иностранными наемниками фронт украина россия
"Русские не сдаются": мобилизованные рассказали о встрече с наемниками — видео
Мобилизованные бойцы, выполняющие задачи на сватовском участке фронта на Донбассе, рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Мобилизованные рассказали РИА Новости
, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику - ред.) будет отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", - рассказал один из бойцов, ставший очевидцем события.
Он уточнил, что российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение.
"В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь", - рассказал боец.
Военнослужащие сказали, что бойцы, предлагавшие им сдаться в плен, говорили с, предположительно, польским или словацким акцентом.
"Послали их.. Русские не сдаются", - сказал боец.
О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР.
В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.