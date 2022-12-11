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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221211/uzbekistan-prodoljit-reformirovat-selskoe-xozyaystvo-30646986.html
Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство
Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство
Президент Узбекистан обратился к работникам сельского хозяйства в честь их профессионального праздника, высказался о достижениях и пообещал дальнейшие реформы в сфере.
2022-12-11T11:17+0500
2022-12-11T11:21+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
президент
реформы
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан продолжит начатые реформы в аграрном секторе, заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник.Это послужит устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, отметил глава государства.Наряду с этим президент пообещал расширить производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, льготные условия по ее покупке для фермеров и дехкан, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.Также он остановился на достижениях отрасли за последние годы. В частности, отметил внедрение новой системы выращивания и закупки зерновых колосовых, выделение льготных кредитов по линии международных финансовых институтов, субсидии на расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев.В этом году на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, подчеркнул глава государства.День работников сельского хозяйства отмечается в Узбекистане каждое второе воскресенье декабря.
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президент узбекистан работники сельского хозяйства профессиональный праздник достижения реформы обещания
президент узбекистан работники сельского хозяйства профессиональный праздник достижения реформы обещания

Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство

11:17 11.12.2022 (обновлено: 11:21 11.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял российскую парламентскую делегацию во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным
Шавкат Мирзиёев принял российскую парламентскую делегацию во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистан обратился к работникам сельского хозяйства в честь их профессионального праздника, высказался о достижениях и пообещал дальнейшие реформы в сфере.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан продолжит начатые реформы в аграрном секторе, заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник.
Это послужит устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, отметил глава государства.

"Будут реализованы крупные проекты по улучшению водоснабжения и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства. Мы усилим меры по широкому внедрению рыночных принципов в хлопководство и зерноводство, выращиванию продукции на научной основе, повышению заинтересованности фермеров и дехкан", — сказал он.

Наряду с этим президент пообещал расширить производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, льготные условия по ее покупке для фермеров и дехкан, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.

"Получит продолжение положительная практика, начатая нами с целью увеличения производства продукции и роста занятости на селе, для организации дехканских хозяйств населению дополнительно будет передано свыше 100 тысяч гектаров земель", — сказал Мирзиёев.

Также он остановился на достижениях отрасли за последние годы. В частности, отметил внедрение новой системы выращивания и закупки зерновых колосовых, выделение льготных кредитов по линии международных финансовых институтов, субсидии на расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев.
В этом году на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, подчеркнул глава государства.
День работников сельского хозяйства отмечается в Узбекистане каждое второе воскресенье декабря.
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