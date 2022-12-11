https://uz.sputniknews.ru/20221211/uzbekistan-prodoljit-reformirovat-selskoe-xozyaystvo-30646986.html

Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство

Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство

Президент Узбекистан обратился к работникам сельского хозяйства в честь их профессионального праздника, высказался о достижениях и пообещал дальнейшие реформы в сфере.

2022-12-11T11:17+0500

2022-12-11T11:17+0500

2022-12-11T11:21+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

президент

реформы

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан продолжит начатые реформы в аграрном секторе, заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник.Это послужит устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, отметил глава государства.Наряду с этим президент пообещал расширить производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, льготные условия по ее покупке для фермеров и дехкан, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.Также он остановился на достижениях отрасли за последние годы. В частности, отметил внедрение новой системы выращивания и закупки зерновых колосовых, выделение льготных кредитов по линии международных финансовых институтов, субсидии на расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев.В этом году на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, подчеркнул глава государства.День работников сельского хозяйства отмечается в Узбекистане каждое второе воскресенье декабря.

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президент узбекистан работники сельского хозяйства профессиональный праздник достижения реформы обещания