https://uz.sputniknews.ru/20221211/uzbekistan-prodoljit-reformirovat-selskoe-xozyaystvo-30646986.html
Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство
Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство
Президент Узбекистан обратился к работникам сельского хозяйства в честь их профессионального праздника, высказался о достижениях и пообещал дальнейшие реформы в сфере.
2022-12-11T11:17+0500
2022-12-11T11:17+0500
2022-12-11T11:21+0500
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан продолжит начатые реформы в аграрном секторе, заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник.Это послужит устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, отметил глава государства.Наряду с этим президент пообещал расширить производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, льготные условия по ее покупке для фермеров и дехкан, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.Также он остановился на достижениях отрасли за последние годы. В частности, отметил внедрение новой системы выращивания и закупки зерновых колосовых, выделение льготных кредитов по линии международных финансовых институтов, субсидии на расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев.В этом году на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, подчеркнул глава государства.День работников сельского хозяйства отмечается в Узбекистане каждое второе воскресенье декабря.
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президент узбекистан работники сельского хозяйства профессиональный праздник достижения реформы обещания
президент узбекистан работники сельского хозяйства профессиональный праздник достижения реформы обещания
Узбекистан продолжит реформировать сельское хозяйство
11:17 11.12.2022 (обновлено: 11:21 11.12.2022)
Президент Узбекистан обратился к работникам сельского хозяйства в честь их профессионального праздника, высказался о достижениях и пообещал дальнейшие реформы в сфере.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Узбекистан продолжит начатые реформы в аграрном секторе, заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении
к работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник.
Это послужит устойчивому развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, отметил глава государства.
"Будут реализованы крупные проекты по улучшению водоснабжения и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства. Мы усилим меры по широкому внедрению рыночных принципов в хлопководство и зерноводство, выращиванию продукции на научной основе, повышению заинтересованности фермеров и дехкан", — сказал он.
Наряду с этим президент пообещал расширить производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, льготные условия по ее покупке для фермеров и дехкан, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.
"Получит продолжение положительная практика, начатая нами с целью увеличения производства продукции и роста занятости на селе, для организации дехканских хозяйств населению дополнительно будет передано свыше 100 тысяч гектаров земель", — сказал Мирзиёев.
Также он остановился на достижениях отрасли за последние годы. В частности, отметил внедрение новой системы выращивания и закупки зерновых колосовых, выделение льготных кредитов по линии международных финансовых институтов, субсидии на расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев.
В этом году на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, подчеркнул глава государства.
День работников сельского хозяйства отмечается в Узбекистане каждое второе воскресенье декабря.