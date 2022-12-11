https://uz.sputniknews.ru/20221211/uzbekistan-uvelichivaet-proizvodstvo-benzina-ai-80-30649344.html
Узбекистан увеличивает производство бензина АИ-80
Узбекистан увеличивает производство бензина АИ-80
Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) увеличил производство бензина и сжиженного газа. Ранее тоже самое сделал Ферганский ПНЗ.
2022-12-11T14:19+0500
2022-12-11T14:19+0500
2022-12-11T14:19+0500
общество
нпз
бухарский нефтеперерабатывающий завод
бензин
производство
газ
ферганский нефтеперерабатывающий завод
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) увеличивает ежесуточный объем выработки автомобильного бензина марки АИ-80 с 2200 до 2800 тонн, сообщает “Узбекнефтегаз”.Также завод увеличит производство и сжиженного газа с 14 532 тонн в 2021 году до 15 700 тонн в этом.“На предприятии ускоренными темпами ведутся работы по увеличению производства товарного бензина и сжиженного углеводородного газа. Установка выработки бензина увеличена от 100% до 115% от проектной мощности”, — говорится в сообщении.Сообщается также об увеличении на 30 процентов поставок на завод импортного сырья.Ранее ежесуточный объем производства продукции увеличил Ферганский нефтеперерабатывающий завод: товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа — с 30 до 50 тонн.Мера связана с растущей потребностью населения в энергоносителях, вызванной резким похолоданием.
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узбекистан бензин производство аи 80 ферганский бухарский нефтеперерабатывающий завод нпз сжиженный газ
узбекистан бензин производство аи 80 ферганский бухарский нефтеперерабатывающий завод нпз сжиженный газ
Узбекистан увеличивает производство бензина АИ-80
Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) увеличил производство бензина и сжиженного газа. Ранее тоже самое сделал Ферганский ПНЗ.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) увеличивает ежесуточный объем выработки автомобильного бензина марки АИ-80 с 2200 до 2800 тонн, сообщает
“Узбекнефтегаз”.
Также завод увеличит производство и сжиженного газа с 14 532 тонн в 2021 году до 15 700 тонн в этом.
“На предприятии ускоренными темпами ведутся работы по увеличению производства товарного бензина и сжиженного углеводородного газа. Установка выработки бензина увеличена от 100% до 115% от проектной мощности”, — говорится в сообщении.
Сообщается также об увеличении на 30 процентов поставок на завод импортного сырья.
Ранее ежесуточный объем производства продукции увеличил Ферганский нефтеперерабатывающий завод: товарного бензина марки АИ-80 с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа — с 30 до 50 тонн.
Мера связана с растущей потребностью населения в энергоносителях, вызванной резким похолоданием.