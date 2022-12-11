https://uz.sputniknews.ru/20221211/v-uzbekistane-umenshili-razmery-nekotoryx-gosposhlin--podrobnosti-30651023.html
В Узбекистане уменьшили размеры некоторых госпошлин — подробности
В Узбекистане уменьшили размеры некоторых госпошлин — подробности
Вступил в силу закон, предусматривающий снижение госпошлины за некоторые действия, связанные с имуществом граждан республики. Среди них недвижимость и автомобили.
2022-12-11T16:18+0500
2022-12-11T16:18+0500
2022-12-11T16:18+0500
общество
узбекистан
госпошлина
закон
имущество
недвижимость
автомобили
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане вступили в силу изменения в закон “О государственной пошлине”. Теперь удостоверить договор о продаже или отчуждении недвижимости станет дешевле.В частности, если она находится в городе Ташкенте, Нукусе и областных центрах, это будет стоить одну базовую расчетную величину (БРВ, равна 300 тыс сумов).Ранее эта сумма составляла от 1 до 3 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости.В других населенных пунктах – 50 процентов БРВ (ранее – от 50 процентов до 1,5 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости).Изменения коснутся и удостоверение договора аренды имущества или внесение в него изменений. Так, при передаче его родственникам собственника (супруге (супругу), своим родителям и родителям супруги (супруга), детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам) нужно будет заплатить 10 процентов БРВ (ранее – 25 процентов).Для физических лиц – 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов), для юридических лиц, или если одной стороной является юридическое лицо, – 50 процентов БРВ (ранее – 1 БРВ).Уплата госпошлины за удостоверение договоров безвозмездного пользования имуществом составляет 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов, а удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга:Также снизилось удостоверение договоров займа – 25 процентов от БРВ (ранее – от 25 процентов до 1 БРВ в зависимости от суммы договора).При оформлении договоров передачи автомототранспортных средств госпошлина взыскивается в следующих размерах:За удостоверение доверенностей на управление и распоряжение автомототранспортными средствами, а также договоров безвозмездного пользования автомототранспортными средствами теперь нужно заплатить:
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узбекистан размеры госпошлин подробности вступил в силу закон снижены имущество граждане недвижимость автомобили сколько стоит оформить удостоверить доверенность
узбекистан размеры госпошлин подробности вступил в силу закон снижены имущество граждане недвижимость автомобили сколько стоит оформить удостоверить доверенность
В Узбекистане уменьшили размеры некоторых госпошлин — подробности
Вступил в силу закон, предусматривающий снижение госпошлины за некоторые действия, связанные с имуществом граждан республики. Среди них недвижимость и автомобили.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
В Узбекистане вступили
в силу изменения в закон “О государственной пошлине”. Теперь удостоверить договор о продаже или отчуждении недвижимости станет дешевле.
В частности, если она находится в городе Ташкенте, Нукусе и областных центрах, это будет стоить одну базовую расчетную величину (БРВ, равна 300 тыс сумов).
Ранее эта сумма составляла от 1 до 3 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости.
В других населенных пунктах – 50 процентов БРВ (ранее – от 50 процентов до 1,5 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости).
Изменения коснутся и удостоверение договора аренды имущества или внесение в него изменений. Так, при передаче его родственникам собственника (супруге (супругу), своим родителям и родителям супруги (супруга), детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам) нужно будет заплатить 10 процентов БРВ (ранее – 25 процентов).
Для физических лиц – 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов), для юридических лиц, или если одной стороной является юридическое лицо, – 50 процентов БРВ (ранее – 1 БРВ).
Уплата госпошлины за удостоверение договоров безвозмездного пользования имуществом составляет 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов, а удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга:
для физических лиц – 1 БРВ (ранее – от 1 до 2 БРВ в зависимости от суммы договора);
для юридических лиц, или если одной стороной является юридическое лицо, – 2 БРВ (ранее – от 2 до 4 БРВ в зависимости от суммы договора).
Также снизилось удостоверение договоров займа – 25 процентов от БРВ (ранее – от 25 процентов до 1 БРВ в зависимости от суммы договора).
При оформлении договоров передачи автомототранспортных средств госпошлина взыскивается в следующих размерах:
для автомототранспортных средств – 3 БРВ (ранее – от 2 до 10 БРВ в зависимости от мощности двигателя, лошадиных сил, даты выпуска транспортного средства);
за единицу мототранспорта, мотоколяски, мотолодки – 25 процентов БРВ (ранее – от 10 до 50 процентов БРВ в зависимости от даты изготовления).
За удостоверение доверенностей на управление и распоряжение автомототранспортными средствами, а также договоров безвозмездного пользования автомототранспортными средствами теперь нужно заплатить:
при передаче супруге (супругу), своим родителям и родителям супруги (супруга), детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам, племянникам собственника – 50 процентов БРВ;
другим лицам – 2 БРВ (ранее – 3 БРВ).