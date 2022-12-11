https://uz.sputniknews.ru/20221211/v-uzbekistane-umenshili-razmery-nekotoryx-gosposhlin--podrobnosti-30651023.html

В Узбекистане уменьшили размеры некоторых госпошлин — подробности

В Узбекистане уменьшили размеры некоторых госпошлин — подробности

Вступил в силу закон, предусматривающий снижение госпошлины за некоторые действия, связанные с имуществом граждан республики. Среди них недвижимость и автомобили.

2022-12-11T16:18+0500

2022-12-11T16:18+0500

2022-12-11T16:18+0500

общество

узбекистан

госпошлина

закон

имущество

недвижимость

автомобили

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане вступили в силу изменения в закон “О государственной пошлине”. Теперь удостоверить договор о продаже или отчуждении недвижимости станет дешевле.В частности, если она находится в городе Ташкенте, Нукусе и областных центрах, это будет стоить одну базовую расчетную величину (БРВ, равна 300 тыс сумов).Ранее эта сумма составляла от 1 до 3 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости.В других населенных пунктах – 50 процентов БРВ (ранее – от 50 процентов до 1,5 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости).Изменения коснутся и удостоверение договора аренды имущества или внесение в него изменений. Так, при передаче его родственникам собственника (супруге (супругу), своим родителям и родителям супруги (супруга), детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам) нужно будет заплатить 10 процентов БРВ (ранее – 25 процентов).Для физических лиц – 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов), для юридических лиц, или если одной стороной является юридическое лицо, – 50 процентов БРВ (ранее – 1 БРВ).Уплата госпошлины за удостоверение договоров безвозмездного пользования имуществом составляет 25 процентов БРВ (ранее – 50 процентов, а удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга:Также снизилось удостоверение договоров займа – 25 процентов от БРВ (ранее – от 25 процентов до 1 БРВ в зависимости от суммы договора).При оформлении договоров передачи автомототранспортных средств госпошлина взыскивается в следующих размерах:За удостоверение доверенностей на управление и распоряжение автомототранспортными средствами, а также договоров безвозмездного пользования автомототранспортными средствами теперь нужно заплатить:

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