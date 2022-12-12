https://uz.sputniknews.ru/20221212/gosslujaschie-vypuskniki-prestijnyx-vuzov-mogut-rasschityvat-na-nadbavki-k-zarplate-30676881.html

Госслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате

Госслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате

На дополнительные выплаты могут рассчитывать молодые специалисты в возрасте до тридцати лет.

2022-12-12T18:59+0500

2022-12-12T18:59+0500

2022-12-12T18:59+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

образование

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Государственным служащим, которые являются выпускниками университетов, входящих в международные рейтинги, выплачивают надбавку до 12 млн сумов, а получившим ученую степень – до 22,5 млн сумов. Об этом сообщила начальник информационной службы Агентства государственной службы Севара Зокирова на брифинге в АИМК в понедельник, 12 декабря.Согласно указу Президента "О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности" от 13 июля 2021 года, ежемесячные надбавки выплачиваются на основе договора, заключенного между Агентством развития государственной службы, работодателем и молодым специалистом, на срок до 3 лет.Надбавки выплачиваются к должностному окладу молодых специалистов, которые работают в государственных органах и организациях и окончили бакалавриат и магистратуру, либо получили ученую степень (PhD и приравненную к ней иную ученую степень) в зарубежных высших образовательных учреждениях, включенных в топ-500 перечня авторитетных международных рейтинговых организаций.Выплата положена специалистам младше тридцати лет, работающие по специальности на протяжении трех лет.Размер надбавки зависит от степени образования и рейтинга вуза. Так, если молодой специалист учился в вуза, получившего с 1 по 100 место международного рейтинга, может рассчитывать на следующие выплаты:· окончивший бакалавриат - 30 БРВ (9 млн. сум);· окончивший магистратуру – 40 БРВ (12 млн.сум);· получивший ученую степень (PhD и другие приравненные к ним ученые степени) –75 БРВ (22,5 млн.сум).Выпускники вузов, получившего с 101 по 300 место рейтинга, также могут рассчитывать на следующие выплаты:· окончившие бакалавриат - 20 БРВ (6 млн. сум);· окончившие магистратуру – 30 БРВ (9 млн.сум);· получившие ученую степень (PhD и другие приравненные к ним ученые степени) – 60 БРВ (18 млн.сум).Что касается выпускников вузов, занимающие 301-500 строчки рейтингов: бакалаврам полагается 15 БРВ (4,5 млн. сум), магистрам –20 БРВ (6 млн.сум), получившим ученую степень - 50 БРВ (15 млн. сум).На сегодняшний день Агентство заключило соглашения о выплате надбавок с 66 молодыми специалистами.

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Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

надбавки к зарплате госслужащие узбекистан кому полагаются