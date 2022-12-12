https://uz.sputniknews.ru/20221212/krupneyshiy-bank-vengrii-vyxodit-na-rynok-uzbekistana---podrobnosti-30665712.html

Крупнейший банк Венгрии выходит на рынок Узбекистана - подробности

Крупнейший банк Венгрии выходит на рынок Узбекистана - подробности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией банка ОТР. 12.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-12T10:41+0500

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политика

узбекистан

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией венгерского банка ОТР, сообщает president.uz. Банк начинает процесс вхождения на рынок Узбекистана, отметили в ведомстве. "OTP Bank" — крупнейший коммерческий банк Венгрии, занимающий 25,6% национального рынка страны. Группа ОТР была образована в 1949 году, она насчитывает более 16 миллионов клиентов в 11 странах, включая Россию.

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