https://uz.sputniknews.ru/20221212/leps-i-dmitriy-goblin-puchkov---s-kem-sobiraetsya-borotsya-devyatyy-paket-sanktsiy-es-30680317.html
Лепс и Дмитрий "Гоблин" Пучков - с кем собирается бороться девятый пакет санкций ЕС
Лепс и Дмитрий "Гоблин" Пучков - с кем собирается бороться девятый пакет санкций ЕС
Всего в список могут попасть 144 человека, сообщают европейские СМИ.
2022-12-12T18:22+0500
2022-12-12T18:22+0500
2022-12-12T18:22+0500
россия
григорий лепс
ес
санкции
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Новые санкции Евросоюза в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euobserver.По данным издания, в список могут попасть 144 человека.Напомним, Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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григорий лепс дмитрий гоблин пучков новости санкции евросоюза пакет девятый против россии война спецоперация сво специальная операция украина что происходит
григорий лепс дмитрий гоблин пучков новости санкции евросоюза пакет девятый против россии война спецоперация сво специальная операция украина что происходит
Лепс и Дмитрий "Гоблин" Пучков - с кем собирается бороться девятый пакет санкций ЕС
Всего в список могут попасть 144 человека, сообщают европейские СМИ.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Новые санкции Евросоюза в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание Euobserver
.
По данным издания, в список могут попасть 144 человека.
Напомним, Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.