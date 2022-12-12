https://uz.sputniknews.ru/20221212/leps-i-dmitriy-goblin-puchkov---s-kem-sobiraetsya-borotsya-devyatyy-paket-sanktsiy-es-30680317.html

Лепс и Дмитрий "Гоблин" Пучков - с кем собирается бороться девятый пакет санкций ЕС

Лепс и Дмитрий "Гоблин" Пучков - с кем собирается бороться девятый пакет санкций ЕС

Всего в список могут попасть 144 человека, сообщают европейские СМИ.

2022-12-12T18:22+0500

2022-12-12T18:22+0500

2022-12-12T18:22+0500

россия

григорий лепс

ес

санкции

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Новые санкции Евросоюза в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euobserver.По данным издания, в список могут попасть 144 человека.Напомним, Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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