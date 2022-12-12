https://uz.sputniknews.ru/20221212/platu-za-privatizatsiyu-sobstvennogo-zemelnogo-uchastka-snizili-vdvoe-30669301.html

Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое

Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое

Также сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подробнее - в нашем материале.

2022-12-12T15:14+0500

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ташкент

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налоги

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Размер платы за приватизацию зарегистрированных земель, находящихся в собственности населения, снизился. Об этом сообщил руководитель информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в АИМК, передает корреспондент Sputnik.Напомним, ранее плата за приватизацию земель, прошедших государственную регистрацию и находящихся в собственности населения, была установлена в размере 20-кратного годового земельного налога.Теперь в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах стоимость в данной категории приватизации установлена в 10-кратном, а в остальных местностях – в 5-кратном размере земельного налога.Наряду с этим сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Уменьшились и сроки получения земли с правом аренды – с 48 до 16 рабочих дней и с правом собственности – с 74 до 22 рабочих дней.В соответствии с Законом "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" физические и юридические лица могут подать заявку на приватизацию этих земельных участков через Центры госуслуг (ЦГУ) или через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

нукус

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земельный налог сколько стоит ташкент нукус приватизация