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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20221212/platu-za-privatizatsiyu-sobstvennogo-zemelnogo-uchastka-snizili-vdvoe-30669301.html
Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
Также сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подробнее - в нашем материале.
2022-12-12T15:14+0500
2022-12-12T15:14+0500
экономика
ташкент
нукус
земля
налоги
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Размер платы за приватизацию зарегистрированных земель, находящихся в собственности населения, снизился. Об этом сообщил руководитель информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в АИМК, передает корреспондент Sputnik.Напомним, ранее плата за приватизацию земель, прошедших государственную регистрацию и находящихся в собственности населения, была установлена в размере 20-кратного годового земельного налога.Теперь в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах стоимость в данной категории приватизации установлена в 10-кратном, а в остальных местностях – в 5-кратном размере земельного налога.Наряду с этим сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Уменьшились и сроки получения земли с правом аренды – с 48 до 16 рабочих дней и с правом собственности – с 74 до 22 рабочих дней.В соответствии с Законом "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" физические и юридические лица могут подать заявку на приватизацию этих земельных участков через Центры госуслуг (ЦГУ) или через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
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земельный налог сколько стоит ташкент нукус приватизация
земельный налог сколько стоит ташкент нукус приватизация

Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое

15:14 12.12.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаСырдарьинская область
Сырдарьинская область - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мунаввар Разакова
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Также сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Размер платы за приватизацию зарегистрированных земель, находящихся в собственности населения, снизился. Об этом сообщил руководитель информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в АИМК, передает корреспондент Sputnik.
Напомним, ранее плата за приватизацию земель, прошедших государственную регистрацию и находящихся в собственности населения, была установлена в размере 20-кратного годового земельного налога.
Теперь в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах стоимость в данной категории приватизации установлена в 10-кратном, а в остальных местностях – в 5-кратном размере земельного налога.
Наряду с этим сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Уменьшились и сроки получения земли с правом аренды – с 48 до 16 рабочих дней и с правом собственности – с 74 до 22 рабочих дней.
В соответствии с Законом "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" физические и юридические лица могут подать заявку на приватизацию этих земельных участков через Центры госуслуг (ЦГУ) или через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
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