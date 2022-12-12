https://uz.sputniknews.ru/20221212/platu-za-privatizatsiyu-sobstvennogo-zemelnogo-uchastka-snizili-vdvoe-30669301.html
Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
Также сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подробнее - в нашем материале.
2022-12-12T15:14+0500
2022-12-12T15:14+0500
2022-12-12T15:14+0500
экономика
ташкент
нукус
земля
налоги
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Размер платы за приватизацию зарегистрированных земель, находящихся в собственности населения, снизился. Об этом сообщил руководитель информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в АИМК, передает корреспондент Sputnik.Напомним, ранее плата за приватизацию земель, прошедших государственную регистрацию и находящихся в собственности населения, была установлена в размере 20-кратного годового земельного налога.Теперь в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах стоимость в данной категории приватизации установлена в 10-кратном, а в остальных местностях – в 5-кратном размере земельного налога.Наряду с этим сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Уменьшились и сроки получения земли с правом аренды – с 48 до 16 рабочих дней и с правом собственности – с 74 до 22 рабочих дней.В соответствии с Законом "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" физические и юридические лица могут подать заявку на приватизацию этих земельных участков через Центры госуслуг (ЦГУ) или через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
нукус
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земельный налог сколько стоит ташкент нукус приватизация
земельный налог сколько стоит ташкент нукус приватизация
Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
Также сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Размер платы за приватизацию зарегистрированных земель, находящихся в собственности населения, снизился. Об этом сообщил руководитель информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в АИМК, передает корреспондент Sputnik.
Напомним, ранее плата за приватизацию земель, прошедших государственную регистрацию и находящихся в собственности населения, была установлена в размере 20-кратного годового земельного налога.
Теперь в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах стоимость в данной категории приватизации установлена в 10-кратном, а в остальных местностях – в 5-кратном размере земельного налога.
Наряду с этим сократились процедуры выставления на аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения. Уменьшились и сроки получения земли с правом аренды – с 48 до 16 рабочих дней и с правом собственности – с 74 до 22 рабочих дней.
В соответствии с Законом "О приватизации земель несельскохозяйственного назначения" физические и юридические лица могут подать заявку на приватизацию этих земельных участков через Центры госуслуг (ЦГУ) или через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).