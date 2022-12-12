https://uz.sputniknews.ru/20221212/pochemu-immunitet-podnimat-ne-nujno--30660806.html
Почему иммунитет "поднимать" не нужно
Почему иммунитет "поднимать" не нужно
Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
2022-12-12T07:00+0500
2022-12-12T07:00+0500
2022-12-12T07:00+0500
это интересно
иммунитет
витамины
врач
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По его словам, на все это организм человека обычно не реагирует. А если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было бы осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям.Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач."Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это все бьет по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться", — уточнил Водовозов.
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нужно ли подминать иммунитет как поднять прием лекарств витаминов есть ли смысл врач терапевт токсиколог алексей водовозов
нужно ли подминать иммунитет как поднять прием лекарств витаминов есть ли смысл врач терапевт токсиколог алексей водовозов
Почему иммунитет "поднимать" не нужно
Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
По его словам, на все это организм человека обычно не реагирует. А если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было бы осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям.
"Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет", — отметил Водовозов.
Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач.
"Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это все бьет по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться", — уточнил Водовозов.