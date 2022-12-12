https://uz.sputniknews.ru/20221212/pochemu-immunitet-podnimat-ne-nujno--30660806.html

Почему иммунитет "поднимать" не нужно

Почему иммунитет "поднимать" не нужно

Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

2022-12-12T07:00+0500

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иммунитет

витамины

врач

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По его словам, на все это организм человека обычно не реагирует. А если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было бы осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям.Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач."Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это все бьет по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться", — уточнил Водовозов.

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