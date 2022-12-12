https://uz.sputniknews.ru/20221212/polad-byulbyulogly-vystupit-v-tashkente-30670440.html

Полад Бюльбюльоглы выступит в Ташкенте

Полад Бюльбюльоглы выступит в Ташкенте

Народный артист Азербайджана станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ, который состоится в Ташкенте сегодня.

2022-12-12T14:35+0500

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Народный артист Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы выступит на концерте в Ташкенте.Бюльбюльоглы станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра Содружества независимых государств, который пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, стартовавшего в Ташкенте.Оркестр был создан в 2007 году при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).За дирижерский пульт встанут Народный артист России Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его туркменский коллега Расул Клычев. Напомним, XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ будет проходить в Ташкенте до 14 декабря. Его участники - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006 года стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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полад бюльбюльоглы молодежный симфонический оркестр мнг форум творческой и научной интеллигенции снг ташкент что такое