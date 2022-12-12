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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
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Полад Бюльбюльоглы выступит в Ташкенте
Полад Бюльбюльоглы выступит в Ташкенте
Народный артист Азербайджана станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ, который состоится в Ташкенте сегодня.
2022-12-12T14:35+0500
2022-12-12T14:35+0500
культура
снг
фестиваль
концерт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Народный артист Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы выступит на концерте в Ташкенте.Бюльбюльоглы станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра Содружества независимых государств, который пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, стартовавшего в Ташкенте.Оркестр был создан в 2007 году при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).За дирижерский пульт встанут Народный артист России Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его туркменский коллега Расул Клычев. Напомним, XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ будет проходить в Ташкенте до 14 декабря. Его участники - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006 года стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ.
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полад бюльбюльоглы молодежный симфонический оркестр мнг форум творческой и научной интеллигенции снг ташкент что такое
полад бюльбюльоглы молодежный симфонический оркестр мнг форум творческой и научной интеллигенции снг ташкент что такое

Полад Бюльбюльоглы выступит в Ташкенте

14:35 12.12.2022
CC BY 4.0 / Kremlin.ru / Polad BülbüloğluНародный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы выступает на торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня Москвы.
Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы выступает на торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня Москвы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2022
CC BY 4.0 / Kremlin.ru / Polad Bülbüloğlu
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Народный артист Азербайджана станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ, который состоится в Ташкенте сегодня.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Народный артист Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы выступит на концерте в Ташкенте.
Бюльбюльоглы станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра Содружества независимых государств, который пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, стартовавшего в Ташкенте.
Оркестр был создан в 2007 году при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
"В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов. На этот раз базой коллектива станет Молодежный симфонический оркестр Узбекистана", - сообщили корреспонденту Sputnik организаторы мероприятия.
За дирижерский пульт встанут Народный артист России Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его туркменский коллега Расул Клычев.
Напомним, XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ будет проходить в Ташкенте до 14 декабря. Его участники - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.
Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".
Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006 года стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ.
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