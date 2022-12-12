https://uz.sputniknews.ru/20221212/postradavshix-net---mchs-o-pojare-v-teatre-ilxom-30671439.html
Пострадавших нет - МЧС о пожаре в театре "Ильхом"
Пострадавших нет - МЧС о пожаре в театре "Ильхом"
Из-за пожара театр временно приостановил свою работу.
2022-12-12T13:46+0500
2022-12-12T13:46+0500
2022-12-12T13:47+0500
происшествия
театр "ильхом"
пожар
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В МЧС Узбекистана прокомментировали запрос корреспондента Sputnik о пожаре, случившемся в театре "Ильхом" в ночь на понедельник, 12 декабря.Информация о пожаре в здании театра поступила в службы в 03:34 ночи, сообщили в ведомстве. Уже в 03:58 пожар удалось локализовать, а в 4 утра ровно – потушить.В результате пожара пострадал интерьер театра площадью 80 квадратных метров, а также оборудование, уточнили в ведомстве. Однако погибших и пострадавших нет.Причины возгорания устанавливаются.Ранее пресс-служба театра сообщила, что в связи с пожаром в выставочном зале театра "Ильхом" показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий. "Все ранее приобретенные билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.
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ильхом театр пожар ташкент происшествия чп
ильхом театр пожар ташкент происшествия чп
Пострадавших нет - МЧС о пожаре в театре "Ильхом"
13:46 12.12.2022 (обновлено: 13:47 12.12.2022)
Из-за пожара театр временно приостановил свою работу.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В МЧС Узбекистана прокомментировали запрос корреспондента Sputnik о пожаре, случившемся в театре "Ильхом" в ночь на понедельник, 12 декабря.
Информация о пожаре в здании театра поступила в службы в 03:34 ночи, сообщили в ведомстве. Уже в 03:58 пожар удалось локализовать, а в 4 утра ровно – потушить.
"В 03:39 на место прибыли 4 пожарно-спасательных расчета, в 03:58 пожар был локализован и в 04:00 потушен", - заявили в МЧС.
В результате пожара пострадал интерьер театра площадью 80 квадратных метров, а также оборудование, уточнили в ведомстве. Однако погибших и пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее пресс-служба театра сообщила, что в связи с пожаром в выставочном зале театра "Ильхом" показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий.
"Все ранее приобретенные билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.