https://uz.sputniknews.ru/20221212/postradavshix-net---mchs-o-pojare-v-teatre-ilxom-30671439.html

Пострадавших нет - МЧС о пожаре в театре "Ильхом"

Пострадавших нет - МЧС о пожаре в театре "Ильхом"

Из-за пожара театр временно приостановил свою работу.

2022-12-12T13:46+0500

2022-12-12T13:46+0500

2022-12-12T13:47+0500

происшествия

театр "ильхом"

пожар

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В МЧС Узбекистана прокомментировали запрос корреспондента Sputnik о пожаре, случившемся в театре "Ильхом" в ночь на понедельник, 12 декабря.Информация о пожаре в здании театра поступила в службы в 03:34 ночи, сообщили в ведомстве. Уже в 03:58 пожар удалось локализовать, а в 4 утра ровно – потушить.В результате пожара пострадал интерьер театра площадью 80 квадратных метров, а также оборудование, уточнили в ведомстве. Однако погибших и пострадавших нет.Причины возгорания устанавливаются.Ранее пресс-служба театра сообщила, что в связи с пожаром в выставочном зале театра "Ильхом" показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий. "Все ранее приобретенные билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.

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