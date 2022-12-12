https://uz.sputniknews.ru/20221212/shavkat-mirziyoev-podpisal-postanovlenie-po-obnuleniyu-aktsiza-na-benzin-ai-80-30690368.html
Шавкат Мирзиёев подписал постановление по обнулению акциза на бензин АИ-80
Шавкат Мирзиёев подписал постановление по обнулению акциза на бензин АИ-80
Цель данной меры - обеспечить нужны потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин 12.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-12T20:24+0500
2022-12-12T20:24+0500
2022-12-12T20:24+0500
политика
шавкат мирзиёев
бензин
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о применении нулевой ставки акцизного налога к автомобильному бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями.Цель данной меры - обеспечить нужны потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин.Постановление будет действовать до 1 марта следующего года.Также до 1 апреля следующего года Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также Инспекции по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики разрешается в порядке исключения проводить проверки субъектов предпринимательства по фактам незаконного и неэффективного использования энергоресурсов без вмешательства в их финансово-экономическую деятельность.
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шавкат мирзиёев, бензин
Шавкат Мирзиёев подписал постановление по обнулению акциза на бензин АИ-80
Цель данной меры - обеспечить нужны потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о применении нулевой ставки акцизного налога к автомобильному бензину марки АИ-80, импортируемому и производимому отечественными предприятиями.
Цель данной меры - обеспечить нужны потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин.
Постановление будет действовать до 1 марта следующего года.
Также до 1 апреля следующего года Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также Инспекции по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики разрешается в порядке исключения проводить проверки субъектов предпринимательства по фактам незаконного и неэффективного использования энергоресурсов без вмешательства в их финансово-экономическую деятельность.