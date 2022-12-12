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https://uz.sputniknews.ru/20221212/skolko-stoyat-produkty-nakanune-novogo-goda--infografika-30673188.html
Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика
Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал статистику по ценам.
2022-12-12T16:40+0500
2022-12-12T16:40+0500
инфографика
продукты
цены
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инфографика сколько стоят продукты накануне нового года на базарах рынках стоит средняя цена стоимость во сколько обойдется новый год стол
инфографика сколько стоят продукты накануне нового года на базарах рынках стоит средняя цена стоимость во сколько обойдется новый год стол

Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика

16:40 12.12.2022
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Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в декабре.
Стоимость продуктов первой необходимости на рынках Узбекистана инфографика - Sputnik Узбекистан
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