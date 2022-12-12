https://uz.sputniknews.ru/20221212/skolko-stoyat-produkty-nakanune-novogo-goda--infografika-30673188.html
Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика
Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал статистику по ценам.
2022-12-12T16:40+0500
2022-12-12T16:40+0500
2022-12-12T16:40+0500
инфографика
продукты
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0c/30667223_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_e17efaf639c3c5507ad4d692379a9d54.png
2022
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0c/30667223_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_07f6c32d7e9f08ccf82d6780281137e4.png
Sputnik Узбекистан
инфографика сколько стоят продукты накануне нового года на базарах рынках стоит средняя цена стоимость во сколько обойдется новый год стол
инфографика сколько стоят продукты накануне нового года на базарах рынках стоит средняя цена стоимость во сколько обойдется новый год стол
Сколько стоят продукты накануне Нового года — инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в декабре.