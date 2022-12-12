https://uz.sputniknews.ru/20221212/ssha-planiruyut-polnomasshtabnuyu-voynu-s-rossiey-30671810.html

США планируют полномасштабную войну с Россией

США планируют полномасштабную войну с Россией

Журналисты влиятельного и информированного издания Foreign Policy вскрыли любопытный конфликт между Пентагоном и конгрессом США.

2022-12-12T15:55+0500

2022-12-12T15:55+0500

2022-12-12T15:55+0500

колумнисты

россия

сша

украина

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Официально это противостояние отрицают обе стороны, грызня идет только в кулуарах. Однако журнал разговорил высокопоставленных военных и ряд законодателей. На условиях анонимности они рассказали много интересного, сообщает колумнист РИА Новости.Оказывается, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс засылает на Украину слишком много вооружений. Генерал решил податься в миротворцы? Да ладно. Просто Марк Милли боится, что таким темпом американцы потратят свою главную заначку, предназначенную для выполнения оперативных планов (OPLAN) Минобороны США."Есть ли у вас план, генерал? — У меня есть целый OPLAN!" Оперативные планы Пентагона предполагают военную агрессию практически во всех точках планеты. Один из них посвящен полномасштабной войне НАТО (читай — американской армии) против России. Под него есть конкретные нормативы хранения техники, ракет, боеприпасов. Но сейчас склады пустеют, а Минобороны не успевает пополнять запасы.Конгрессмены, в свою очередь, не понимают, зачем запасаться на случай большой официальной войны с Россией, если сейчас все то же самое делает Украина. В порыве воодушевления они готовы опустошить все склады."Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией), — ворчит источник Foreign Policy в конгрессе. — Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать".В Пентагоне тем временем считают, что Украина расходует присылаемые боеприпасы слишком быстро и это сулит огромные проблемы ВСУ зимой. "Нас тревожит слишком быстрый расход боеприпасов (на Украине), — рассказывает бывший заместитель помощника министра обороны США по России и НАТО Джим Таунсенд. — Нам станет еще труднее обеспечивать их (украинцев), если они будут думать, что у нас полным-полна коробочка боеприпасов. Это совсем не так".Теперь, как признает Foreign Policy, и Украина жалуется на нехватку вооружений и боеприпасов. И Марк Милли жалуется на то же самое. Что уж говорить про европейских союзников по НАТО — они мамой клянутся, что вообще уже все раздали. У партнеров налицо дефицит боеприпасов и вооружений.Между тем никаких успехов на поле боя укровойска не показывают. Все нечеловеческое количество ракет, снарядов и других боеприпасов летит в белый свет как в копеечку. Сто тысяч несчастных хлопцев угрохали — и все ради чего? Чтобы потерять огромные территории с миллионами жителей? Ну такой себе результат.Конгрессмены — по большей части — не понимают, к чему это ведет. Генерал же Марк Милли, как человек военный, видит, что Украина не справляется. Сколько ни вливай туда бабла, сколько ни отгружай вооружений, ВСУ не могут выполнить боевые задачи, которые ставит перед ними Вашингтон. А значит, оперативный план по войне НАТО против России становится не старым козырем, который Милли каждый год выкладывал на стол, добиваясь от конгресса увеличения расходов на "оборонку", а совершенно реальным планом совершенно реальной большой войны.Именно поэтому официальные лица в Пентагоне всячески открещиваются от этой темы — пока они не готовы играть в открытую, пока НАТО и США, по версии Вашингтона, с Россией не воюют. Но в кулуарах, как мы видим, тема масштабного противостояния с нашей страной прорабатывается очень активно. Под нее выбиваются деньги — только что принятый оборонный бюджет США составляет почти 860 миллиардов долларов, и большая часть посвящена как раз "сдерживанию России".Под нее запускаются новые производства в ВПК. Минобороны США наращивает производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. К весне вместо текущих 14 000 снарядов в месяц должны изготавливать 20 000, а к 2025 году (зацените горизонт планирования) — уже 40 000 штук.Только что с помпой презентовали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. К 2027 году таких "птичек", способных доставлять ядерные бомбы на другой конец планеты, должно быть построено не меньше 149.Одновременно мобилизуется и перестраивается на военные рельсы экономика США. Незадолго до принятия оборонного бюджета сенат США дал Пентагону полномочия военного времени для осуществления закупок.Тем временем в Европу перебрасываются все новые соединения американской армии, туда же осуществляются масштабные поставки вооружений и техники. Открыто обсуждается идея послать на Украину представителей армии США — официально военные советники должны будут обучать укровойска обращению с ценной импортной техникой, а по сути, вероятно, приглядывать за тем, чтобы она не разворовывалась в промышленных масштабах.Впрочем, американские военные давно и вовсю воюют на Украине — просто пока это делается неофициально, это типа были солдаты удачи с Техасщины и Оклахомщины. И вся откровенная эскалация конфликта, неумолимо ведущая к большой войне, идет под аккомпанемент убаюкивающих речей о том, что Вашингтон хочет избежать открытого противостояния с Москвой. Честно говоря, в это просто невозможно поверить. Фиговый листок под названием "Украина", который должен был прикрывать планы Вашингтона по войне с Россией, давным-давно сполз и потерялся.Интересно, конечно, что конкретно там прописано в оперативном плане Марка Милли по войне НАТО против России. Однако такой информацией Пентагон ни с кем не делится. Журнал Foreign Policy упоминает только один из возможных сценариев внутри этого плана, согласно которому НАТО может начать боевые действия против России в Сувалкском коридоре — стокилометровой зоне на границе Польши и Литвы, отделяющей Беларусь от Калининградской области.Впрочем, оперативному плану действительно уже больше десяти лет, он морально устарел и вряд ли кому-то пригодится, особенно после начала СВО. Но и без всяких секретных планов хорошо видно, куда направлена стратегия США в возможном противостоянии с Россией.Все говорит за то, что одним украинским направлением дело не ограничится. Вашингтон усердно втаскивает в конфликт Грузию и Молдавию, разжигает в Армении и Азербайджане, активничает в Средней Азии. То есть пытается превратить все постсоветские страны в будущий антироссийский фронт.Этим летом в саммите НАТО принимали участие министры обороны Японии и Южной Кореи — эти ребята должны поджимать нас с востока. Не забудем про вступающих в НАТО Финляндию и Швецию с регулярными вбросами про то, что там будет размещено американское ядерное оружие.Разумеется, есть еще и Арктика. Там Россия собирается осваивать богатейшие месторождения на шельфе, расширять использование Северного морского пути — все это само по себе непозволительно. Но самое главное — через Северный полюс лежит кратчайший путь российских ядерных ракет в сторону Америки. Поэтому генсек НАТО Столтенберг открыто заявляет, что альянс должен углубить и расширить свое присутствие в Арктике.То есть нападения "партнеров" можно ожидать практически по всему периметру России. Все же мы помним картинки из учебника истории периода интервенции и Гражданской войны. Тогда немецкие "партнеры" оккупировали Украину, американские — полезли на Дальний Восток, британские — массово убивали и пытали людей на нашем Севере, плюс к этому интернациональное кубло скопилось в Крыму, из которого их тоже пришлось вышибать.Судьба Украины и прочих постсоветских земель в случае противостояния России и НАТО очевидна. Ее ярко описал Карл Клаузевиц, показывая состояние Польши перед ее разделом: она обратилась в "проезжую дорогу, по которой беспрепятственно бродили чужие вооруженные силы… Польша политически представляла собой не более как необитаемую степь".Судьба России — в руках россиян. Отступать некуда.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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