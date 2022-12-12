https://uz.sputniknews.ru/20221212/utechka-benzina-na-angrenskoy-neftebaze---chto-izvestno-o-situatsii-na-dannyy-moment-foto-30667601.html
Утечка бензина на Ангренской нефтебазе - что известно о ситуации на данный момент: фото
Утечка бензина на Ангренской нефтебазе - что известно о ситуации на данный момент: фото
Власти Ташкентской области прокомментировали инцидент в Ангрене. В соцсетях распространились видео, на которых, предположительно, на местной нефтебазе разлился фонтан бензина.
2022-12-12T12:05+0500
2022-12-12T12:05+0500
2022-12-12T12:31+0500
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На Ангренской нефтебазе произошла утечка бензина АИ-80. Так в хокимияте Ташкентской области объяснили распространившиеся в сети видеоролики, на которых бензин АИ-80 бьет фонтаном.Авария была устранена рабочими завода в тот же день, в 20.45. Никто не пострадал, уточнили в хокимияте.
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ангрен фонтан бензина видео фото
ангрен фонтан бензина видео фото
Утечка бензина на Ангренской нефтебазе - что известно о ситуации на данный момент: фото
12:05 12.12.2022 (обновлено: 12:31 12.12.2022)
Власти Ташкентской области прокомментировали инцидент в Ангрене. В соцсетях распространились видео, на которых, предположительно, на местной нефтебазе разлился фонтан бензина.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На Ангренской нефтебазе произошла утечка бензина АИ-80. Так в хокимияте Ташкентской области объяснили распространившиеся в сети видеоролики, на которых бензин АИ-80 бьет фонтаном.
"Инцидент произошел 10 декабря примерно в 20.10. Из-за перепадов температуры замерз и треснул кран резервуара с топливом емкостью 5 тысяч кубометров. В результате произошла утечка бензина АИ-80 в объеме 11,5 тысячи литров", – заявили в ведомстве.
Авария была устранена рабочими завода в тот же день, в 20.45. Никто не пострадал, уточнили в хокимияте.