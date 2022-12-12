https://uz.sputniknews.ru/20221212/utechka-benzina-na-angrenskoy-neftebaze---chto-izvestno-o-situatsii-na-dannyy-moment-foto-30667601.html

Утечка бензина на Ангренской нефтебазе - что известно о ситуации на данный момент: фото

Утечка бензина на Ангренской нефтебазе - что известно о ситуации на данный момент: фото

Власти Ташкентской области прокомментировали инцидент в Ангрене. В соцсетях распространились видео, на которых, предположительно, на местной нефтебазе разлился фонтан бензина.

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общество

ангрен

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На Ангренской нефтебазе произошла утечка бензина АИ-80. Так в хокимияте Ташкентской области объяснили распространившиеся в сети видеоролики, на которых бензин АИ-80 бьет фонтаном.Авария была устранена рабочими завода в тот же день, в 20.45. Никто не пострадал, уточнили в хокимияте.

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