https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-antale-proizoshlo-krupneyshee-za-50-let-navodnenie---video-30670798.html
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - видео
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - видео
Паводок смыл машины, есть разрушенные мосты.
2022-12-12T14:28+0500
2022-12-12T14:28+0500
2022-12-12T14:28+0500
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Ливень вызвал крупнейшее за последние 50 лет наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.По данным турецкой газеты Star, паводком смыло машины, есть разрушенные мосты."В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи, – передает издание. – После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился".Как заявил мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу, власти района приведены в состояние высокой готовности из-за сильного дождя."Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили, – отметил он. – Хотя мы приложили усилия, мы не смогли справиться. Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны, чтобы не было человеческих жертв".Район Кумлуджа расположен примерно в 90 километрах западнее города Анталья.
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анталья турция новости что случилось наводнение смотреть видео паводок
анталья турция новости что случилось наводнение смотреть видео паводок
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - видео
Паводок смыл машины, есть разрушенные мосты.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Ливень вызвал крупнейшее за последние 50 лет наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает РИА Новости
.
По данным турецкой газеты
Star, паводком смыло машины, есть разрушенные мосты.
"В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи, – передает издание. – После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился".
Как заявил мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу, власти района приведены в состояние высокой готовности из-за сильного дождя.
"Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили, – отметил он. – Хотя мы приложили усилия, мы не смогли справиться. Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны, чтобы не было человеческих жертв".
Район Кумлуджа расположен примерно в 90 километрах западнее города Анталья.