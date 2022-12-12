https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-antale-proizoshlo-krupneyshee-za-50-let-navodnenie---video-30670798.html

В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - видео

В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - видео

Паводок смыл машины, есть разрушенные мосты.

2022-12-12T14:28+0500

2022-12-12T14:28+0500

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Ливень вызвал крупнейшее за последние 50 лет наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.По данным турецкой газеты Star, паводком смыло машины, есть разрушенные мосты."В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи, – передает издание. – После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился".Как заявил мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу, власти района приведены в состояние высокой готовности из-за сильного дождя."Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили, – отметил он. – Хотя мы приложили усилия, мы не смогли справиться. Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны, чтобы не было человеческих жертв".Район Кумлуджа расположен примерно в 90 километрах западнее города Анталья.

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