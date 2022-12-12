https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-tashkente-startuet-forum-tvorcheskoy-i-nauchnoy-intelligentsii-sng-30668104.html

В Ташкенте стартует Форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В Ташкенте стартует Форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В качестве спикеров на форум в столицу Узбекистана приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов СНГ.

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте сегодня начинается XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ, который продлится до 14 декабря. Об этом сообщает Исполнительный комитет Содружества независимых государств.Известно, что на форум в Ташкент приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".Также состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ.Форумы творческой и научной интеллигенции, начиная с 2006 года, когда состоялся первый проект такого масштаба, стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ. С 2007 года они проводятся при поддержке межгосударственных Совета и Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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