https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-tashkente-startuet-forum-tvorcheskoy-i-nauchnoy-intelligentsii-sng-30668104.html
В Ташкенте стартует Форум творческой и научной интеллигенции СНГ
В Ташкенте стартует Форум творческой и научной интеллигенции СНГ
В качестве спикеров на форум в столицу Узбекистана приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов СНГ.
2022-12-12T12:44+0500
2022-12-12T12:44+0500
2022-12-12T12:44+0500
культура
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте сегодня начинается XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ, который продлится до 14 декабря. Об этом сообщает Исполнительный комитет Содружества независимых государств.Известно, что на форум в Ташкент приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".Также состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ.Форумы творческой и научной интеллигенции, начиная с 2006 года, когда состоялся первый проект такого масштаба, стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ. С 2007 года они проводятся при поддержке межгосударственных Совета и Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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снг форум творческой и научной интеллигенции снг в ташкенте
снг форум творческой и научной интеллигенции снг в ташкенте
В Ташкенте стартует Форум творческой и научной интеллигенции СНГ
В качестве спикеров на форум в столицу Узбекистана приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов СНГ.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте сегодня начинается XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ, который продлится до 14 декабря. Об этом сообщает Исполнительный комитет Содружества независимых государств.
Известно, что на форум в Ташкент приедут известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.
Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". В рамках мероприятия состоится церемония вручения Межгосударственной премии "Звезды Содружества" и Международной премии "Содружество дебютов".
Также состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ.
Форумы творческой и научной интеллигенции, начиная с 2006 года, когда состоялся первый проект такого масштаба, стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ. С 2007 года они проводятся при поддержке межгосударственных Совета и Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.