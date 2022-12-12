https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-teatre-ilxom-proizoshel-pojar-30670158.html
В театре "Ильхом" произошел пожар
В театре "Ильхом" произошел пожар
Показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий, сообщают в пресс-службе театра. 12.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-12T13:12+0500
2022-12-12T13:12+0500
2022-12-12T13:12+0500
общество
театр "ильхом"
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В выставочном зале театра "Ильхом" произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу театра.Причины пожара не уточняются.
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театр "ильхом"
В театре "Ильхом" произошел пожар
Показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий, сообщают в пресс-службе театра.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В выставочном зале театра "Ильхом" произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу театра.
"В связи с пожаром в выставочном зале театра "Ильхом", показ спектаклей остановлен - до окончания следственных действий. Минимальный срок - две недели. Все ранее приобретенные билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность", - заявили в пресс-службе.
Причины пожара не уточняются.