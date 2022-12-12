В театре "Ильхом" произошел пожар

"В связи с пожаром в выставочном зале театра "Ильхом", показ спектаклей остановлен - до окончания следственных действий. Минимальный срок - две недели. Все ранее приобретенные билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность", - заявили в пресс-службе.