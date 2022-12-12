https://uz.sputniknews.ru/20221212/v-uzbekistane-ojidaetsya-poteplenie-30661953.html

В Узбекистане ожидается потепление

В Узбекистане ожидается потепление

Зимние холода сменятся стабильным плюсом уже к концу недели.

2022-12-12T09:23+0500

2022-12-12T09:23+0500

2022-12-12T09:23+0500

общество

узбекистан

тепло

зима

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Начало недели еще будет холодным, на дорогах ожидается гололедица. Однако уже к пятнице в нескольких регионах воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщают синоптики.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 17-22° мороза, днем — 4-9° мороза, 13 декабря ночью 13-18° мороза, днем — 0-5° мороза, 14 декабря ночью 7-12° мороза, днем — 0-5° мороза, 15 декабря ночью 3-8° мороза, днем — 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 10-15° мороза, днем — 0-5° мороза, 13 декабря ночью 8-13° мороза, днем — 3° мороза-2° тепла, 14 декабря ночью 5-10° мороза, днем — 3° мороза-2° тепла, 15 декабря ночью 3-8° мороза, днем — 0-5° тепла.Бухарская и Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 5-10° мороза, по северу Навоийской области до 12-15° мороза, днем — 0-5° мороза, 13 декабря ночью 4-9° мороза, днем — 2° мороза-3° тепла, 14 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 2-7° тепла, 15 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 5-10° тепла.Ташкентская, Самаркандская, Сырдарьинская и Джизакская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 5-10° мороза, днем — 0-5° мороза, 13 декабря ночью 3-8° мороза, днем — 2° мороза-3° тепла, 14 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 2-7° тепла, 15 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 5-10° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 4-9° мороза, днем — 0-5° тепла, 13 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 2-7° тепла, 14 декабря ночью 0-5° тепла, днем — 4-9° тепла, 15 декабря ночью 0-5° тепла, днем — 7-12° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12 декабря ночью 0-5° мороза, днем — 2-7° тепла, 13 декабря ночью 2° мороза-3° тепла, днем — 2-7° тепла, 14 декабря ночью 0-5° тепла, днем — 7-12° тепла, 15 декабря ночью 2-7° тепла, днем — 10-15° тепла.Ферганская долинаПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 12-13 декабря ночью 5-10° мороза, днем — 0-5° мороза, 14-15 декабря ночью 3-8° мороза, днем — 3° мороза-2° тепла.Горные районы республикиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 12-13 декабря ночью 6-11° мороза, днем — 0-5° мороза, 14-15 декабря ночью 2-7° мороза, днем — 2-7° тепла.

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