Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк
11:20 12.12.2022 (обновлено: 11:24 12.12.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась церемония подписания договора о приватизации венгерским OTP Bank Акционерно-коммерческого ипотечного банка "Ипотека-банк".
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Финансовое завершение сделки должно завершиться в первой половине следующего года.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Венгерский банк "ОТР Bank" приватизирует узбекистанский акционерно-коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк", сообщает корреспондент Sputnik.
Церемония подписания договора о приватизации состоялась в Ташкенте, в понедельник 12 декабря. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и председатель и главный исполнительный директор ОТР Bank Шандор Чаньи, а также заместитель генерального директор Ласло Вольф.
Ожидается, что финансовое завершение сделки состоится в первой половине 2023 года.
"Ипотека-банк" является пятым по величине банком Узбекистана. Он занимает 8,5% от общего рынка республики, его клиентами являются 1,6 млн человек.
Церемония подписания договора о приватизации состоялась в Ташкенте, в понедельник 12 декабря. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и председатель и главный исполнительный директор ОТР Bank Шандор Чаньи, а также заместитель генерального директор Ласло Вольф.
Ожидается, что финансовое завершение сделки состоится в первой половине 2023 года.
"Ипотека-банк" является пятым по величине банком Узбекистана. Он занимает 8,5% от общего рынка республики, его клиентами являются 1,6 млн человек.