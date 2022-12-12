https://uz.sputniknews.ru/20221212/vengerskiy-otr-bank-privatiziruet-ipoteka-bank-30666252.html

Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк

Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк

Сделка завершится в первой половине 2023 года.

2022-12-12T11:20+0500

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экономика

венгрия

приватизация

акиб "ипотека-банк"

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Венгерский банк "ОТР Bank" приватизирует узбекистанский акционерно-коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк", сообщает корреспондент Sputnik. Церемония подписания договора о приватизации состоялась в Ташкенте, в понедельник 12 декабря. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и председатель и главный исполнительный директор ОТР Bank Шандор Чаньи, а также заместитель генерального директор Ласло Вольф.Ожидается, что финансовое завершение сделки состоится в первой половине 2023 года. "Ипотека-банк" является пятым по величине банком Узбекистана. Он занимает 8,5% от общего рынка республики, его клиентами являются 1,6 млн человек.

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