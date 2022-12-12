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https://uz.sputniknews.ru/20221212/vengerskiy-otr-bank-privatiziruet-ipoteka-bank-30666252.html
Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк
Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк
Сделка завершится в первой половине 2023 года.
2022-12-12T11:20+0500
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экономика
венгрия
приватизация
акиб "ипотека-банк"
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Венгерский банк "ОТР Bank" приватизирует узбекистанский акционерно-коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк", сообщает корреспондент Sputnik. Церемония подписания договора о приватизации состоялась в Ташкенте, в понедельник 12 декабря. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и председатель и главный исполнительный директор ОТР Bank Шандор Чаньи, а также заместитель генерального директор Ласло Вольф.Ожидается, что финансовое завершение сделки состоится в первой половине 2023 года. "Ипотека-банк" является пятым по величине банком Узбекистана. Он занимает 8,5% от общего рынка республики, его клиентами являются 1,6 млн человек.
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венгерский отр bank приватизирует ипотека банк экономика узбекистан венгрия покупка экономика банки

Венгерский ОТР Bank приватизирует Ипотека-банк

11:20 12.12.2022 (обновлено: 11:24 12.12.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась церемония подписания договора о приватизации венгерским OTP Bank Акционерно-коммерческого ипотечного банка "Ипотека-банк".
В Ташкенте состоялась церемония подписания договора о приватизации венгерским OTP Bank Акционерно-коммерческого ипотечного банка Ипотека-банк. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Финансовое завершение сделки должно завершиться в первой половине следующего года.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Венгерский банк "ОТР Bank" приватизирует узбекистанский акционерно-коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк", сообщает корреспондент Sputnik.

Церемония подписания договора о приватизации состоялась в Ташкенте, в понедельник 12 декабря. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и председатель и главный исполнительный директор ОТР Bank Шандор Чаньи, а также заместитель генерального директор Ласло Вольф.

Ожидается, что финансовое завершение сделки состоится в первой половине 2023 года.

"Ипотека-банк" является пятым по величине банком Узбекистана. Он занимает 8,5% от общего рынка республики, его клиентами являются 1,6 млн человек.
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