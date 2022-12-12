https://uz.sputniknews.ru/20221212/voennoslujaschie-uzbekistana-proveli-ucheniya-v-zimnix-usloviyax---foto-30661662.html

Военнослужащие Узбекистана провели учения в зимних условиях — фото

Военнослужащие Узбекистана провели учения в зимних условиях — фото

Военнослужащие Центрального военного округа провели тактические учения в зимних условия на полигоне Сазаган.

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общество

военнослужащие

военные учения

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие опробовали новые способы применения боевого оружия в снежных условиях на военном полигоне "Сазаган", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Тактическая группа передвигалась на бронетехнике в пункты учений, выполняя тактико-учебные маневры.Военнослужащие опробовали на практике такие методы ведения боя, как маскировка в соответствии с погодными условиями, защита от оружия массового поражения, организация противовоздушной обороны, тактическая подготовка и другое.

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