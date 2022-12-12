https://uz.sputniknews.ru/20221212/voennoslujaschie-uzbekistana-proveli-ucheniya-v-zimnix-usloviyax---foto-30661662.html
Военнослужащие Узбекистана провели учения в зимних условиях — фото
Военнослужащие Узбекистана провели учения в зимних условиях — фото
Военнослужащие Центрального военного округа провели тактические учения в зимних условия на полигоне Сазаган.
2022-12-12T08:06+0500
2022-12-12T08:06+0500
2022-12-12T08:33+0500
общество
военнослужащие
военные учения
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие опробовали новые способы применения боевого оружия в снежных условиях на военном полигоне "Сазаган", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Тактическая группа передвигалась на бронетехнике в пункты учений, выполняя тактико-учебные маневры.Военнослужащие опробовали на практике такие методы ведения боя, как маскировка в соответствии с погодными условиями, защита от оружия массового поражения, организация противовоздушной обороны, тактическая подготовка и другое.
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военнослужащие узбекистан центральный военный округ тактические учения зимние условия полигон сазаган
военнослужащие узбекистан центральный военный округ тактические учения зимние условия полигон сазаган
Военнослужащие Узбекистана провели учения в зимних условиях — фото
08:06 12.12.2022 (обновлено: 08:33 12.12.2022)
Военнослужащие Центрального военного округа провели тактические учения в зимних условия на полигоне "Сазаган".
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Военнослужащие опробовали новые способы применения боевого оружия в снежных условиях на военном полигоне "Сазаган", сообщает
пресс-служба Центрального военного округа.
Тактическая группа передвигалась на бронетехнике в пункты учений, выполняя тактико-учебные маневры.
Военнослужащие опробовали на практике такие методы ведения боя, как маскировка в соответствии с погодными условиями, защита от оружия массового поражения, организация противовоздушной обороны, тактическая подготовка и другое.