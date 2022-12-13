https://uz.sputniknews.ru/20221213/gorodskie-avtobusy-vyydut-na-usilennyy-rejim-raboty-po-porucheniyu-prezidenta---podrobnosti-30712557.html
Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента - подробности
Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента - подробности
К работе привлекут автобусы частных предприятий.
2022-12-13T18:10+0500
2022-12-13T18:10+0500
2022-12-13T18:10+0500
общество
шавкат мирзиёев
автобус
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. АО "Тошшахартрансхизмат" выйдет на усиленный режим работы по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом стало известно после визита главы государства в автобусный парк предприятия.Как отметили в пресс-службе лидера республики, ежедневно столичным общественным транспортом пользуются 1,3 млн человек. Часто пассажирам приходится ждать автобусы до получаса в связи с нехваткой транспорта в парке.К усиленному режиму работы привлекут автобусы частных предприятий - государство будет субсидировать часть их расходов.На сегодняшний день "Тошшахартрансхизмат" обслуживает 142 маршрута. На основании прогноза увеличения пассажиропотока в ближайшем будущем появится новая сеть общественного транспорта, состоящая из 167 маршрутов.Для обеспечения этих маршрутов необходима еще тысяча автобусов, отметили на предприятии. Тогда интервал движения автобусов можно будет сократить до 7-10 минут. В этом году в эксплуатацию ввели уже 277 автобусов и электробусов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент движение автобусов шавкат мирзиёев новости
ташкент движение автобусов шавкат мирзиёев новости
Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента - подробности
К работе привлекут автобусы частных предприятий.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. АО "Тошшахартрансхизмат" выйдет на усиленный режим работы по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом стало известно после визита главы государства в автобусный парк предприятия.
Как отметили в пресс-службе лидера республики, ежедневно столичным общественным транспортом пользуются 1,3 млн человек. Часто пассажирам приходится ждать автобусы до получаса в связи с нехваткой транспорта в парке.
"Глава нашего государства подверг резкой критике такое положение дел и подчеркнул, что этого нельзя допускать, особенно в такую холодную погоду как в эти дни. В связи с этим поручено перейти на усиленный режим работы и в кратчайшие сроки наладить курсирование дополнительных автобусах на самых востребованных маршрутах", - сообщает president.uz.
К усиленному режиму работы привлекут автобусы частных предприятий - государство будет субсидировать часть их расходов.
На сегодняшний день "Тошшахартрансхизмат" обслуживает 142 маршрута. На основании прогноза увеличения пассажиропотока в ближайшем будущем появится новая сеть общественного транспорта, состоящая из 167 маршрутов.
Для обеспечения этих маршрутов необходима еще тысяча автобусов, отметили на предприятии. Тогда интервал движения автобусов можно будет сократить до 7-10 минут. В этом году в эксплуатацию ввели уже 277 автобусов и электробусов.