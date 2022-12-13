https://uz.sputniknews.ru/20221213/gorodskie-avtobusy-vyydut-na-usilennyy-rejim-raboty-po-porucheniyu-prezidenta---podrobnosti-30712557.html

Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента - подробности

Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента - подробности

К работе привлекут автобусы частных предприятий.

2022-12-13T18:10+0500

2022-12-13T18:10+0500

2022-12-13T18:10+0500

общество

шавкат мирзиёев

автобус

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. АО "Тошшахартрансхизмат" выйдет на усиленный режим работы по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом стало известно после визита главы государства в автобусный парк предприятия.Как отметили в пресс-службе лидера республики, ежедневно столичным общественным транспортом пользуются 1,3 млн человек. Часто пассажирам приходится ждать автобусы до получаса в связи с нехваткой транспорта в парке.К усиленному режиму работы привлекут автобусы частных предприятий - государство будет субсидировать часть их расходов.На сегодняшний день "Тошшахартрансхизмат" обслуживает 142 маршрута. На основании прогноза увеличения пассажиропотока в ближайшем будущем появится новая сеть общественного транспорта, состоящая из 167 маршрутов.Для обеспечения этих маршрутов необходима еще тысяча автобусов, отметили на предприятии. Тогда интервал движения автобусов можно будет сократить до 7-10 минут. В этом году в эксплуатацию ввели уже 277 автобусов и электробусов.

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