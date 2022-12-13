https://uz.sputniknews.ru/20221213/kakie-investitsii-tatarstan-gotov-vkladyvat-v-djizakskuyu-ekonomiku-v-2023-godu-30689694.html
Какие инвестиции Татарстан готов вкладывать в джизакскую экономику в 2023 году
Какие инвестиции Татарстан готов вкладывать в джизакскую экономику в 2023 году
Роман Шайхутдинов предложил наладить сотрудничество Джизакской области с татарстанским технопарком "Иннополис".
2022-12-13T08:43+0500
2022-12-13T08:43+0500
2022-12-13T08:43+0500
экономика
джизак
джизакская область
татарстан
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Татарстан и Джизакская область обсуждают дальнейшее развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Об этом стало известно по итогам встречи хокима Джизакской области Эргаша Салиева и заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.Стороны заинтересованы друг с друге, поскольку в Татарстане развитыми отраслями являются автомобилестроение, энергетика, химпром, металлургия, сельское хозяйство. Аналогичные отрасли активно развиваются в Джизакской области, отмечают в пресс-службе хокимията региона. В связи с этим Татарстан готов принять меры по реализации совместных проектов в этих сферах.Кроме этого, власти Татарстана планируют совершенствовать работу филиала Казанского федерального университета (КФУ), не так давно открывшегося в Джизаке, сообщил Роман Шайхутдинов.Также представитель Татарстана посетил местный филиал IT-парка и предложил наладить его сотрудничество с аналогичным парком в Татарстане, который называется "Иннополис".Технопарк "Иннополис" является городом-спутником Казани, в нем находится университет с аналогичным названием, где готовят управленцев в области высоких технологий, а также проводят научные исследования в области IT и робототехники.
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татарстан джизак россия узбекистан совместные проекты что реализуют сотрудничество
татарстан джизак россия узбекистан совместные проекты что реализуют сотрудничество
Какие инвестиции Татарстан готов вкладывать в джизакскую экономику в 2023 году
Роман Шайхутдинов предложил наладить сотрудничество Джизакской области с татарстанским технопарком "Иннополис".
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Татарстан и Джизакская область обсуждают дальнейшее развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Об этом стало известно по итогам встречи хокима Джизакской области Эргаша Салиева и заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.
Стороны заинтересованы друг с друге, поскольку в Татарстане развитыми отраслями являются автомобилестроение, энергетика, химпром, металлургия, сельское хозяйство. Аналогичные отрасли активно развиваются в Джизакской области, отмечают в пресс-службе хокимията региона. В связи с этим Татарстан готов принять меры по реализации совместных проектов в этих сферах.
Кроме этого, власти Татарстана планируют совершенствовать работу филиала Казанского федерального университета (КФУ), не так давно открывшегося в Джизаке, сообщил Роман Шайхутдинов.
Также представитель Татарстана посетил местный филиал IT-парка и предложил наладить его сотрудничество с аналогичным парком в Татарстане, который называется "Иннополис".
Технопарк "Иннополис" является городом-спутником Казани, в нем находится университет с аналогичным названием, где готовят управленцев в области высоких технологий, а также проводят научные исследования в области IT и робототехники.