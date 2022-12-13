https://uz.sputniknews.ru/20221213/kosovo-prodoljenie-agressii-ssha-i-nato-30689235.html

Косово: продолжение агрессии США и НАТО

Косово: продолжение агрессии США и НАТО

Пророссийская Сербия и антироссийская Украина служат "гегемону" лишь удобными геополитическими инструментами влияния.

2022-12-13T07:59+0500

2022-12-13T07:59+0500

2022-12-13T08:55+0500

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Военно-политический кризис на Балканах создан и управляется Вашингтоном. Соединенные Штаты стремятся сделать Европу своим послушным "солдатом" в стратегической борьбе с Россией и Китаем, а заодно – "выключить" конкурентоспособную экономику ЕС, серией военных конфликтов перенаправив ресурсы Старого Света в американскую экономику.Вечером 11-го декабря в сторону Косово выдвинулись около 10 тыс. сербских бойцов – спецназ, 63-я парашютно-десантная бригада, силы жандармерии.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что этот день стал для него самым сложным с 2017 года. И конкретизировал: "Мы приперты к стенке". Международное сообщество закрывает глаза на произвол косовских "властей", когда те собираются фактически ликвидировать сербские анклавы на территории края.По мнению президента Сербии, "Америка баюкает свое чадо" на Балканах, из которого за 23 года успел вырасти монстр.Белград 15-го декабря планирует направить запрос в миссию KFOR (миссия НАТО в Косово) на размещение сил на территории Косова и Метохии – согласно резолюции 1244 СБ ООН.В последние месяцы в Косово неспокойно. Вооруженные силы Сербии с 1-го ноября находятся в повышенной степени боеготовности, чтобы оперативно ответить на любую провокацию властей самопровозглашенной "республики Косово". Периодически возникают перестрелки, в Косовской Митровице прогремело пять взрывов.Вопреки Брюссельским соглашениям, 8-го декабря на север Косово и Метохии, где проживают сербы, вторглись порядка 300 сотрудников спецназа самопровозглашенной "республики Косово".Ранее на специальном заседании парламента Александр Вучич отметил, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна.Новое правительство Сербии в конце октября обязалось сохранить Косово в составе страны. Одновременно руководители самопровозглашенной "республики Косово" отказались отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами, что вызвало рост напряженности.Российская позиция непризнания самопровозглашенного Косова – прозрачна, последовательна и, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "никогда не изменится".Применение дискриминационных "правил", принудительную замену личных документов и регистрационных номеров авто сербского населения Москва считает вытеснением из Косова государственных институтов, которые обеспечивают защиту прав жителей от произвола радикалов.Балканский рубеж-2022Вероятность нового военного конфликта на Балканах достаточно высока.Союзники по НАТО сегодня не смогут повторить безрассудные бомбардировки Белграда образца 1999-го года – слишком велика вероятность потерять тысячи солдат под ударами сербских авиации и артиллерии, достаточно окрепших за минувшие десятилетия.В прокси-войне с Сербией альянс использует косовского "монстра" (албанскую полицию, которая трансформировалась в армию).Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сегодня отметил, что Приштина "откровенно и нагло" делает ставку на жесткую, грубую силу для освоения сербских районов Косово.Александр Вучич 11-го декабря призвал косовское "правительство" немедленно освободить задержанных этнических сербов, но это вряд ли остановит санкционированный США плановый "мягкий геноцид" коренного населения Косова.Уничтожение индейцев и прочих аборигенов – "генетический код" американцев. Кроме того, атлантисты считают Белград "Троянским конем" России в Европе, и стремятся демонтировать суверенитет Сербии до уровня управляемых "по щелчку" балканских лимитрофов (примеры – Болгария, Румыния, Словения, Хорватия).Косовские сербы 10-го декабря возвели баррикады на трассах на севере края после обвинения в "терроризме" и задержания "властями" экс-полицейского Деяна Пантича. Вчера спецназ самопровозглашенной "республики Косово" захватил ГЭС и плотину Газиводе, там – главный источник воды для четырех сербских районов на севере края. Протесты ширятся, приостановили работу сербские школы на севере Косово и Метохии.Для урегулирования полицейского самоуправства в Косове достаточно было бы вмешательства ООН и ЕС, которые пока занимаются лишь шантажом, передергиванием фактов и ультиматумами в адрес Белграда.Ранее, в ходе визита в Приштину канцлер Германии Олаф Шольц призвал Белград к "прагматичности в процессе признания Косова", якобы без этого страна не сможет вступить в ЕС.Логично увязать очередное искусственное (заказное) обострение в регионе с успехами России на украинском театре военных действий. Атлантисты (точнее – сотрудники посольства США в Приштине) пытаются спровоцировать Сербию на военные действия для защиты сербского населения Косова, вынудить Россию вмешаться в конфликт на стороне сербов (распылить силы), чтобы сорвать масштабное зимнее наступление российских войск в зоне СВО.Москва действительно может помочь Белграду в гипотетической ситуации противостояния с Приштиной и войсками НАТО – военно-техническими, экономическими и политико-дипломатическими средствами. Полагаю, это не слишком затормозит ход специальной военной операции РФ на УкраинеРоссийская Госдума уже обозначила свою позицию относительно принудительного "лечения" Косова и пересмотра всех американских "правил" мироустройства. Включая неправовые попытки вступления "республики Косово" в Евросоюз. Напомню, пять членов ЕС не признают существование такого государства (Греция, Испания, Кипр, Словакия, Румыния).Военно-техническое сотрудничество с Россией позволило Сербии в последние годы значительно укрепить обороноспособность. Белград получил в дар от Москвы шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС, а также приобрел семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, шесть ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".В боевом строю сербской армии более 25 тыс. военнослужащих, 117 самолетов и вертолетов, 323 танка, 1 133 единицы другой бронетехники, 406 ракетных установок (РСЗО), около 497 артиллерийских орудий.Сербия не имеет выхода к морю, и все же на Дунае действует речная флотилия в составе шести патрульных катеров, четырех минных тральщиков и двух понтонных батальонов. Белград обладает достаточной военной силой (61-е место в западном рейтинге Global Firepower), чтобы навести порядок на всей территории страны.На стороне Приштины – коллективный Запад. Если завтра война, международная миротворческая миссия KFOR под руководством НАТО автоматически сольется с отрядами косовских боевиков. Силы KFOR безуспешно действуют на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН 1999-го года, и не обеспечивают в Косово "спокойную обстановку и свободу передвижения для всех общин".Контингент KFOR представляют 3775 военнослужащих из 28 стран-членов НАТО и их партнеров. На территории непризнанной "республики Косово" KFOR гарантирует лишь "размораживание" военного конфликта – в любой удобный Западу момент.Бесконечные провокации и войны – стандартный ход "миротворческой" деятельности Пентагона и НАТО в любой точке планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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