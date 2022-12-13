https://uz.sputniknews.ru/20221213/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-na-13-dekabrya-30687948.html

Курс на потепление: прогноз погоды на 13 декабря

Курс на потепление: прогноз погоды на 13 декабря

Туманная погода сохраняется почти во всех регионах, однако есть и хорошая новость - постепенно начинает теплеть по всей стране.

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общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды в Узбекистане на 13 декабря. Так, согласно информации синоптиков, в Ташкенте ожидается переменная облачность, однако без осадков. Температура ночью составит 3-5 градусов мороза, а днем повысится до 1-3 градусов тепла.В Каракалпакстане прогнозируют туман и переменную облачность. Температура ночью колеблется в пределах 13-18 градусов мороза, днем же составит около 0-5 градусов мороза.В Хорезмской области также туман, облачность и отсутствие осадков. Что касается температуры воздуха, ночью она варьируется на уровне 8-13 градусов мороза, днем же воздух несколько прогреется и будет колебаться в пределах 3 градусов мороза — 2 градусов тепла.В Бухарской и Навоийской областях похолодание сохраняется. Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью составит 4-9 градусов мороза, днем же колеблется с 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.Не хотят отступать морозы и в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, где сохраняется туман и температура на уровне 5-10 градусов мороза ночью. Зато днем потеплеет до +2 градусов.Схожая погода наблюдается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Осадков не предвидится, зато облачно и туманно. Температура ночью будет равна 3-8 градусам мороза, днем же будет меняться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской области так же облачно и туманно. Температура ночью колеблется на уровне 2 градусов мороза — 3 градусов тепла, днем же заметно повысится — до 4-9 градусов тепла.В горах сохраняется опасность схода лавин. Температура ночью составит 6-11 градусов мороза, днем же достигнет 2-7 градусов мороза.

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узбекистан прогноз погоды 13 декабря 2022