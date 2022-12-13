https://uz.sputniknews.ru/20221213/mirziyoev-na-pomosch-bolnym-tuberkulezom-vydelyat-milliardy-sumov-30692747.html
Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов
Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов
Президент Узбекистана поручил Министерству здравоохранения наладить бесплатное лекарственное обеспечение больных туберкулезом.
2022-12-13T10:52+0500
2022-12-13T10:52+0500
2022-12-13T10:52+0500
общество
мирзиёев
туберкулез
президент
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Из государственного бюджета Узбекистана выделят 40 млрд сумов, чтобы обеспечить туберкулезных больных бесплатными лекарствами. Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает president.uz.Кроме этого, участники совещания обсудили помощь ВИЧ-инфицированным. Обследования на ВИЧ должны расширяться и охватить еще 3 млн человек в стране.Что касается уже инфицированных граждан, их будут обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами 22 видов.По результатам совещания за вопросами снабжения региональных центров и межрайонных лабораторий по СПИДу, оснащения их современной медицинской аппаратурой закрепили ответственных лиц.
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туберкулез больные как помогут президент узбекистан министерство здравоохранения минздрав бесплатно лекарства помощь
туберкулез больные как помогут президент узбекистан министерство здравоохранения минздрав бесплатно лекарства помощь
Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов
Президент поручил Министерству здравоохранения наладить бесплатное лекарственное обеспечение больных туберкулезом.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Из государственного бюджета Узбекистана выделят 40 млрд сумов, чтобы обеспечить туберкулезных больных бесплатными лекарствами. Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает president.uz.
"Указано на необходимость расширения масштабов молекулярно-генетической диагностики инфекции, вызывающей туберкулез, выявления и профилактического лечения больных с латентным туберкулезом", - заявили в пресс-службе.
Кроме этого, участники совещания обсудили помощь ВИЧ-инфицированным. Обследования на ВИЧ должны расширяться и охватить еще 3 млн человек в стране.
Что касается уже инфицированных граждан, их будут обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами 22 видов.
По результатам совещания за вопросами снабжения региональных центров и межрайонных лабораторий по СПИДу, оснащения их современной медицинской аппаратурой закрепили ответственных лиц.