https://uz.sputniknews.ru/20221213/mirziyoev-na-pomosch-bolnym-tuberkulezom-vydelyat-milliardy-sumov-30692747.html

Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов

Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов

Президент Узбекистана поручил Министерству здравоохранения наладить бесплатное лекарственное обеспечение больных туберкулезом.

2022-12-13T10:52+0500

2022-12-13T10:52+0500

2022-12-13T10:52+0500

общество

мирзиёев

туберкулез

президент

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Из государственного бюджета Узбекистана выделят 40 млрд сумов, чтобы обеспечить туберкулезных больных бесплатными лекарствами. Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает president.uz.Кроме этого, участники совещания обсудили помощь ВИЧ-инфицированным. Обследования на ВИЧ должны расширяться и охватить еще 3 млн человек в стране.Что касается уже инфицированных граждан, их будут обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами 22 видов.По результатам совещания за вопросами снабжения региональных центров и межрайонных лабораторий по СПИДу, оснащения их современной медицинской аппаратурой закрепили ответственных лиц.

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