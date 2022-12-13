https://uz.sputniknews.ru/20221213/mirziyoev-zashel-v-obychnuyu-stolichnuyu-mnogoetajku---video-30719505.html

Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку - видео

Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку - видео

Шавкат Мирзиёев поинтересовался теплом в обычной столичной квартире. Ее владелец не ожидал увидеть таких гостей и растерялся.

2022-12-13T18:21+0500

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общество

шавкат мирзиёев

квартира

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов Ташкента и поинтересовался у владельца квартиры температурой в доме. Мужчина растерялся. Ранее глава республики проверил состояние автобусов в столичном технопарке и поручил наладить работу общественного транспорта в усиленном режиме из-за холодов.

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