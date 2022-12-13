https://uz.sputniknews.ru/20221213/mirziyoev-zashel-v-obychnuyu-stolichnuyu-mnogoetajku---video-30719505.html
Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку - видео
Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку - видео
Шавкат Мирзиёев поинтересовался теплом в обычной столичной квартире. Ее владелец не ожидал увидеть таких гостей и растерялся.
2022-12-13T18:21+0500
2022-12-13T18:21+0500
2022-12-13T18:46+0500
общество
шавкат мирзиёев
квартира
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов Ташкента и поинтересовался у владельца квартиры температурой в доме. Мужчина растерялся. Ранее глава республики проверил состояние автобусов в столичном технопарке и поручил наладить работу общественного транспорта в усиленном режиме из-за холодов.
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видео шавкат мирзиёев пришел зашел в гости обычная многоэтажка поинтересовался теплом в доме владелец растерялся
видео шавкат мирзиёев пришел зашел в гости обычная многоэтажка поинтересовался теплом в доме владелец растерялся
Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку - видео
18:21 13.12.2022 (обновлено: 18:46 13.12.2022)
Шавкат Мирзиёев поинтересовался теплом в обычной столичной квартире. Ее владелец не ожидал увидеть гостей самого президента и растерялся.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов Ташкента и поинтересовался у владельца квартиры температурой в доме.
“Вы узнали меня, да?” - поинтересовался глава государства.
“Конечно”, - ответил тот.
Ранее глава республики проверил состояние автобусов в столичном технопарке и поручил наладить работу общественного транспорта в усиленном режиме из-за холодов.