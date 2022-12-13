https://uz.sputniknews.ru/20221213/na-forume-sng-prezentovali-knigu-s-proizvedeniyami-uzbekistanskix-pisateley-video-30681613.html

На форуме СНГ презентовали книгу с произведениями узбекистанских писателей: видео

На форуме СНГ презентовали книгу с произведениями узбекистанских писателей: видео

Из 84 авторов-представителей стран Содружества Независимых Государств восемь являются писателями из Узбекистана.

2022-12-13T12:26+0500

2022-12-13T12:26+0500

2022-12-13T12:26+0500

снг

форум

xv форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц снг

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Произведения восьми узбекистанских современных писателей вошли в книгу "Антология современной литературы стран СНГ. Проза". Презентация книги прошла на XV Форуме творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Из 84 авторов, чьи произведения включили в книгу, восьмеро являются узбекистанцами.Тираж книги — 2,5 тысячи экземпляров.Напомним, в Ташкенте 12 декабря стартовал XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ, который продлится до 14 декабря. Участники форума - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития".Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006-го стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ. С 2007 года они проводятся при поддержке межгосударственных Совета и Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Рамиз Бахтияров

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