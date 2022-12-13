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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20221213/nastoyaschaya-skazka-kak-vyglyadit-samyy-neobychnyy-muzey-tashkenta---foto-30706263.html
Настоящая сказка: как выглядит самый необычный музей Ташкента - фото
Настоящая сказка: как выглядит самый необычный музей Ташкента - фото
В Ташкенте есть удивительный музей - он называется Дом Тыквы. Подробнее - в материале Sputnik.
2022-12-13T20:59+0500
2022-12-13T20:59+0500
культура
ташкент
музей
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Тыкву все привыкли воспринимать как продовольственный продукт. А вообще-то из тыквы можно делать кукол, посуду, новогодние игрушки и даже макеты зданий. Все эти необычные тыквенные сувениры можно увидеть в Доме-музее Тыквы. Находится он в Ташкенте, на улице Великого Шелкового пути.Появился этот музей 17 лет назад, основала его семья Полатовых - Бахтиёр Полатов и Дилдора Полатова. Оба по специальности - педагоги.Всего в музее - более тысячи экспонатов, и каждый сделан из тыквы."Тыква — полезная культура, которую подарила нам природа, но форма у нее своеобразная уникальная. Кроме того, в узбекских народных сказках много сюжетов, связанных с тыквами. Может быть, это стало причиной почему мы открыли этот музей. Посетители музея могут привезти с собой сувениры из тыквы. "Также есть гардероб для выбора национальных костюмов и фотосессии", — говорит Полатова.Во дворе музея тахта - виноградник, и даже там висят украшения из тыквы.Дилдора Полатова шьет одежду в национальном стиле для кукол из тыквы, а Бахтиер Полатов разрисовывает игрушки.О том, чтобы создать столь аутентичный музей, супруги Полатовы даже не задумывались - сначала решили просто попробовать делать сувениры, затем попытались продавать их. А уже потом пришли к идее создания музея, посещение которого было бы бесплатным, ведь количество экспонатов росло и росло.
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дом тыквы музей ташкент узбекистан как выглядит адрес игрушки из тыквы
дом тыквы музей ташкент узбекистан как выглядит адрес игрушки из тыквы

Настоящая сказка: как выглядит самый необычный музей Ташкента - фото

20:59 13.12.2022
© Из архива Дома-музея тыквыЭкспонаты Дома-музея тыквы
Экспонаты Дома-музея тыквы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
© Из архива Дома-музея тыквы
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В Ташкенте есть удивительный музей - он называется Дом Тыквы. Подробнее - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Тыкву все привыкли воспринимать как продовольственный продукт. А вообще-то из тыквы можно делать кукол, посуду, новогодние игрушки и даже макеты зданий. Все эти необычные тыквенные сувениры можно увидеть в Доме-музее Тыквы. Находится он в Ташкенте, на улице Великого Шелкового пути.
Появился этот музей 17 лет назад, основала его семья Полатовых - Бахтиёр Полатов и Дилдора Полатова. Оба по специальности - педагоги.
© Из архива Дома-музея тыквыЭкспонаты Дома-музея тыквы
Экспонаты Дома-музея тыквы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
Экспонаты Дома-музея тыквы
© Из архива Дома-музея тыквы

"17 лет назад мы с мужем отошли от многолетней профессиональной работы в школе и основали Музей тыквы. В основном музей посещают дети. Для них у нас не только уникальные экспонаты, но также музыкальные представления и песни", — рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik директор музея Дилдора Полатова.

© Из архива Дома-музея тыквыЭкспонаты Дома-музея тыквы
Экспонаты Дома-музея тыквы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
Экспонаты Дома-музея тыквы
© Из архива Дома-музея тыквы
Всего в музее - более тысячи экспонатов, и каждый сделан из тыквы.
"Тыква — полезная культура, которую подарила нам природа, но форма у нее своеобразная уникальная. Кроме того, в узбекских народных сказках много сюжетов, связанных с тыквами. Может быть, это стало причиной почему мы открыли этот музей. Посетители музея могут привезти с собой сувениры из тыквы. "Также есть гардероб для выбора национальных костюмов и фотосессии", — говорит Полатова.
© Из архива Дома-музея тыквыЭкспонаты Дома-музея тыквы
Экспонаты Дома-музея тыквы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
Экспонаты Дома-музея тыквы
© Из архива Дома-музея тыквы
Во дворе музея тахта - виноградник, и даже там висят украшения из тыквы.
Дилдора Полатова шьет одежду в национальном стиле для кукол из тыквы, а Бахтиер Полатов разрисовывает игрушки.
© Из архива Дома-музея тыквыЭкспонаты Дома-музея тыквы
Экспонаты Дома-музея тыквы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
Экспонаты Дома-музея тыквы
© Из архива Дома-музея тыквы
О том, чтобы создать столь аутентичный музей, супруги Полатовы даже не задумывались - сначала решили просто попробовать делать сувениры, затем попытались продавать их. А уже потом пришли к идее создания музея, посещение которого было бы бесплатным, ведь количество экспонатов росло и росло.

"Каждый год мы сажаем у себя во дворе около 32 сортов тыквы и делаем из них экспонаты", — говорит Дилдора.

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