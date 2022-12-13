https://uz.sputniknews.ru/20221213/polad-byulbyul-ogly-rasskazal-pochemu-vsegda-s-teplotoy-vspominaet-tashkent-30722301.html
Полад Бюльбюль оглы рассказал, почему всегда с теплотой вспоминает Ташкент
Полад Бюльбюль оглы рассказал, почему всегда с теплотой вспоминает Ташкент
Корреспондент Sputnik взял интервью у Полада Бюльбюль оглы.
2022-12-13T22:00+0500
2022-12-13T22:00+0500
2022-12-13T22:00+0500
видео
ташкент
воспоминания
тепло
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В столице завершился Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, на котором с концертом выступил народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы.По словам артиста, в детстве он часто бывал в Ташкенте, поэтому в его доме название города всегда произносилось с большой теплотой.В интервью корреспонденту Sputnik Рамизу Бахтиярову Бюльбюль-оглы рассказал про дружбу с Батыром Закировым, детские воспоминания об Узбекистане и нынешний визит в Ташкент. Смотрите интервью с Поладом Бюльбюль оглы в нашем видео.
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видео полад бюльбюль оглы рассказал почему всегда с теплотой вспоминает ташкент форум творческой и научной интеллигенции снг эксклюзив
видео полад бюльбюль оглы рассказал почему всегда с теплотой вспоминает ташкент форум творческой и научной интеллигенции снг эксклюзив
Полад Бюльбюль оглы рассказал, почему всегда с теплотой вспоминает Ташкент
Корреспондент Sputnik взял интервью у Народного артиста Азербайджана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Полада Бюльбюль оглы.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В столице завершился Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, на котором с концертом выступил народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы.
По словам артиста, в детстве он часто бывал в Ташкенте, поэтому в его доме название города всегда произносилось с большой теплотой.
“Я всегда буду с теплотой вспоминать Ташкент и сегодняшнее мероприятие”, - сказал певец и дипломат.
В интервью корреспонденту Sputnik Рамизу Бахтиярову Бюльбюль-оглы рассказал про дружбу с Батыром Закировым, детские воспоминания об Узбекистане и нынешний визит в Ташкент. Смотрите интервью с Поладом Бюльбюль оглы в нашем видео
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