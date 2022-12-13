https://uz.sputniknews.ru/20221213/polad-byulbyul-ogly-rasskazal-pochemu-vsegda-s-teplotoy-vspominaet-tashkent-30722301.html

Полад Бюльбюль оглы рассказал, почему всегда с теплотой вспоминает Ташкент

Полад Бюльбюль оглы рассказал, почему всегда с теплотой вспоминает Ташкент

Корреспондент Sputnik взял интервью у Полада Бюльбюль оглы.

2022-12-13T22:00+0500

2022-12-13T22:00+0500

2022-12-13T22:00+0500

видео

ташкент

воспоминания

тепло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30719973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08c59e06f00901a122ad8cdf10236cf9.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В столице завершился Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, на котором с концертом выступил народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы.По словам артиста, в детстве он часто бывал в Ташкенте, поэтому в его доме название города всегда произносилось с большой теплотой.В интервью корреспонденту Sputnik Рамизу Бахтиярову Бюльбюль-оглы рассказал про дружбу с Батыром Закировым, детские воспоминания об Узбекистане и нынешний визит в Ташкент. Смотрите интервью с Поладом Бюльбюль оглы в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео полад бюльбюль оглы рассказал почему всегда с теплотой вспоминает ташкент форум творческой и научной интеллигенции снг эксклюзив