https://uz.sputniknews.ru/20221213/rossiyskaya-torgovaya-set-svetofor-vyxodit-na-uzbekistanskiy-rynok--detali-30690215.html

Российская торговая сеть "Светофор" выходит на узбекистанский рынок — детали

Российская торговая сеть "Светофор" выходит на узбекистанский рынок — детали

Основным принципом сети магазинов является политика продаж товаров по низким ценам. 13.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-13T11:37+0500

2022-12-13T11:37+0500

2022-12-13T11:37+0500

экономика

магазин

россия

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Российская торговая сеть "Светофор" выходит на рынок Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Торговое представительство России в Узбекистане."Открытие первых в стране магазинов состоится 14 декабря в Ташкенте и 15 декабря в Фергане и Андижане. "Светофор" – одна из крупнейших в России розничных торговых сетей, включающая в себя магазины бросовых цен", – заявили в Торгпредстве.Дискаунтер "Светофор" существует с 2009 года, его магазины за пределами России работают в Беларуси и Казахстане.Основной целью сети является обеспечение населения товарами по низким ценам.

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