https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-djizake-proydet-biznes-forum-s-uchastiem-aleksandra-burkova-30711835.html

В Джизаке пройдет бизнес-форум с участием Александра Буркова

В Джизаке пройдет бизнес-форум с участием Александра Буркова

Проведение бизнес-форума запланировано на 14-16 декабря.

2022-12-13T19:38+0500

2022-12-13T19:38+0500

2022-12-13T19:38+0500

экономика

навои

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Бизнес-форум с участием российских предпринимателей состоится в Джизаке 14-16 декабря, сообщает корреспондент Sputnik. Мероприятие посетит губернатор Омской области Александр Бурков.В рамках визита Бурков встретится с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, чтобы подвести промежуточные итоги работы в рамках заключенного в апреле соглашения о сотрудничестве.Также глава Омской области посетит филиал Казанского Федерального университета (КФУ) в Джизаке, свободную экономическую зону "Навои" и ведущие предприятия Джизакской и Навоийской областей в сферах производства оборудования и текстиля.Свободная экономическая зона "Навои" - первая СЭЗ Узбекистана, созданная в 2008 году в Карманинском районе Навоийской области.

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