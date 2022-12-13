https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-uzbekistane-mogut-vvesti-arest-do-15-sutok-za-popytku-prichineniya-vreda-medikam-30698522.html

В Узбекистане могут ввести арест до 15 суток за попытку причинения вреда медикам

В Узбекистане могут ввести арест до 15 суток за попытку причинения вреда медикам

В Олий Мажлисе приняли проект закона о защите медицинских работников.

2022-12-13T14:35+0500

2022-12-13T14:35+0500

2022-12-13T14:35+0500

общество

скорая помощь

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Олий Мажлис принял проект закона о защите медицинских работников на очередном заседании Законодательной палаты во вторник, 13 декабря. Он называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с установлением ответственности за воспрепятствование деятельности медицинского работника".По мнению депутатов, необходимо защищать права медиков, а действующие законы не устанавливают прямой ответственности за посягательство на медработников во время их исполнения служебных обязанностей, что вызывает различные проблемные ситуации. Новый законопроект предлагает накладывать штрафы на граждан, препятствующих "законной медицинской деятельности медицинского работника" или "незаконного воздействия" на медработника. Объем штрафа предлагают назначать в размере 5-7 БРВ (одна базовая расчетная величина равняется 300 тыс. сумов - Sputnik).Если же нарушение осуществило должностное лицо, чиновники предлагают штрафовать его в размере 7-10 БРВ или применять административный арест сроком до 15 суток.Напомним, за последние несколько месяцев Министерство здравоохранения Узбекистана зафиксировало ряд случаев нападения на сотрудников скорой помощи.

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