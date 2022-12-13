https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-uzbekistane-poyavitsya-mobilnaya-brigada-vrachey-zdorovye-legkie-30692595.html
В Узбекистане появится мобильная бригада врачей "Здоровые легкие"
В Узбекистане появится мобильная бригада врачей "Здоровые легкие"
Она будет функционировать со следующего года в регионах.
2022-12-13T10:20+0500
2022-12-13T10:20+0500
2022-12-13T10:20+0500
общество
узбекистан
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30692440_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56805414ca663e33c8851010b083f6f9.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать со следующего года мобильные бригады "Здоровые легкие" и провести скрининг детей в отдаленных районах страны.Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства, сообщает president.uz.Однако на фоне пандемии коронавируса в последние годы число состоящих на диспансерном учете больных с заболеваниями легких в нашей стране увеличилось на 18%.В связи с этим глава Узбекистана также поручил хокимам областей отремонтировать фтизиатрические санатории и организовать бактериологические лаборатории в регионах.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30692440_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_59cf7acf70ac3314b2c077de166d8eb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мобильная бригада врачи здоровые легкие когда начнет работать где
узбекистан мобильная бригада врачи здоровые легкие когда начнет работать где
В Узбекистане появится мобильная бригада врачей "Здоровые легкие"
Она будет функционировать со следующего года в регионах.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать со следующего года мобильные бригады "Здоровые легкие" и провести скрининг детей в отдаленных районах страны.
Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства, сообщает president.uz.
"Постановлением главы нашего государства от 13 февраля 2019 года были утверждены меры по совершенствованию системы оказания фтизиатрической и пульмонологической помощи. Их реализация дала ощутимые результаты: общее число больных снизилось на 2 тысячи, новые случаи заболевания сократились на 10 процентов, летальные исходы - на 17%", - говорится в сообщении пресс-службы.
Однако на фоне пандемии коронавируса в последние годы число состоящих на диспансерном учете больных с заболеваниями легких в нашей стране увеличилось на 18%.
В связи с этим глава Узбекистана также поручил хокимам областей отремонтировать фтизиатрические санатории и организовать бактериологические лаборатории в регионах.