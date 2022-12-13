https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-uzbekistane-poyavitsya-mobilnaya-brigada-vrachey-zdorovye-legkie-30692595.html

В Узбекистане появится мобильная бригада врачей "Здоровые легкие"

В Узбекистане появится мобильная бригада врачей "Здоровые легкие"

Она будет функционировать со следующего года в регионах.

2022-12-13T10:20+0500

2022-12-13T10:20+0500

2022-12-13T10:20+0500

общество

узбекистан

врачи

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать со следующего года мобильные бригады "Здоровые легкие" и провести скрининг детей в отдаленных районах страны.Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам развития фтизиатрии и пульмонологии, профилактики СПИДа, которое провел глава государства, сообщает president.uz.Однако на фоне пандемии коронавируса в последние годы число состоящих на диспансерном учете больных с заболеваниями легких в нашей стране увеличилось на 18%.В связи с этим глава Узбекистана также поручил хокимам областей отремонтировать фтизиатрические санатории и организовать бактериологические лаборатории в регионах.

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