https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-uzbekistane-rastet-oxvat-mobilnoy-svyazyu---goskomstat-30701000.html

В Узбекистане растет охват мобильной связью - Госкомстат

В Узбекистане растет охват мобильной связью - Госкомстат

За год количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в стране вырос более чем на три миллиона человек.

2022-12-13T15:58+0500

2022-12-13T15:58+0500

2022-12-13T15:58+0500

общество

госкомстат

мобильный телефон

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в Узбекистане по состоянию на октябрь 2022 года, составило 30,9 млн человек. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике (Госкомстат).В расчете на 100 человек обеспеченность людей мобильной связью достигла 73 единицы, отметили в ведомстве.Напомним, еще в июле прошлого года Госкомстат отмечал, что число абонентов, подключенных к системе мобильной связи, составило 27,5 млн. человек. Показатель обеспеченности мобильной связью же составлял 71%.В 2018 году он равнялся 65%.

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охват мобильной связью в узбекистане узбекистан