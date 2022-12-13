https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-uzbekistane-rastet-oxvat-mobilnoy-svyazyu---goskomstat-30701000.html
В Узбекистане растет охват мобильной связью - Госкомстат
В Узбекистане растет охват мобильной связью - Госкомстат
За год количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в стране вырос более чем на три миллиона человек.
2022-12-13T15:58+0500
2022-12-13T15:58+0500
2022-12-13T15:58+0500
общество
госкомстат
мобильный телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21989259_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b828de1e308077db6a435faf29ed6254.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в Узбекистане по состоянию на октябрь 2022 года, составило 30,9 млн человек. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике (Госкомстат).В расчете на 100 человек обеспеченность людей мобильной связью достигла 73 единицы, отметили в ведомстве.Напомним, еще в июле прошлого года Госкомстат отмечал, что число абонентов, подключенных к системе мобильной связи, составило 27,5 млн. человек. Показатель обеспеченности мобильной связью же составлял 71%.В 2018 году он равнялся 65%.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21989259_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c3f302468a5b1fcf8472c8031ee123c1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
охват мобильной связью в узбекистане узбекистан
охват мобильной связью в узбекистане узбекистан
В Узбекистане растет охват мобильной связью - Госкомстат
За год количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в стране вырос более чем на три миллиона человек.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, в Узбекистане по состоянию на октябрь 2022 года, составило 30,9 млн человек. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике (Госкомстат).
В расчете на 100 человек обеспеченность людей мобильной связью достигла 73 единицы, отметили в ведомстве.
Напомним, еще в июле прошлого года Госкомстат отмечал, что число абонентов, подключенных к системе мобильной связи, составило 27,5 млн. человек. Показатель обеспеченности мобильной связью же составлял 71%.
В 2018 году он равнялся 65%.