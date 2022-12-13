https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-xersonskoy-oblasti-postroyat-novyy-gorod-30698974.html

В Херсонской области построят новый город

В Херсонской области построят новый город

Проект застройки уже находится на стадии разработки. Он предполагает целые новые жилые кварталы с развитой инфраструктурой.

2022-12-13T15:17+0500

2022-12-13T15:17+0500

2022-12-13T15:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.По его словам, президент России Владимир Путин предложил построить небольшой город в Геническом районе."Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сказал Владимир Сальдо.Как отметил Сальдо, проект застройки уже разрабатывается, в районе появятся целые новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами.Арабатская стрелка представляет собой протяженную косу земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.Напомним, с 23 по 27 сентября текущего года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.

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