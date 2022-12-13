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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221213/v-xersonskoy-oblasti-postroyat-novyy-gorod-30698974.html
В Херсонской области построят новый город
В Херсонской области построят новый город
Проект застройки уже находится на стадии разработки. Он предполагает целые новые жилые кварталы с развитой инфраструктурой.
2022-12-13T15:17+0500
2022-12-13T15:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.По его словам, президент России Владимир Путин предложил построить небольшой город в Геническом районе."Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сказал Владимир Сальдо.Как отметил Сальдо, проект застройки уже разрабатывается, в районе появятся целые новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами.Арабатская стрелка представляет собой протяженную косу земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.Напомним, с 23 по 27 сентября текущего года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.
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херсонская область новости спецоперация сво специальная военная операция война что происходит
херсонская область новости спецоперация сво специальная военная операция война что происходит

В Херсонской области построят новый город

15:17 13.12.2022 (обновлено: 15:38 13.12.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе.
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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Проект застройки уже находится на стадии разработки. Он предполагает целые новые жилые кварталы с развитой инфраструктурой.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.
По его словам, президент России Владимир Путин предложил построить небольшой город в Геническом районе.
"Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сказал Владимир Сальдо.
Как отметил Сальдо, проект застройки уже разрабатывается, в районе появятся целые новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами.
Арабатская стрелка представляет собой протяженную косу земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
Напомним, с 23 по 27 сентября текущего года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.
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