https://uz.sputniknews.ru/20221213/video-amerikanist-dudakov-o-tselyax-novogo-voennogo-byudjeta-ssha-30689573.html

Видео: американист Дудаков о целях нового военного бюджета США

Видео: американист Дудаков о целях нового военного бюджета США

Какие цели преследует бюджет США, рассказал Малек Дудаков.

2022-12-13T10:01+0500

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видео

сша

бюджет

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Новый военный бюджет, который совсем скоро будет принят американцами, будет самым большим за всю историю США, при этом открыто антироссийским и антикитайским. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Какие инициативы профинансируют Соединенные Штаты? Зачем США хотят исключить Россию из G20? Почему Вашингтон хочет запретить любой диалог о ПРО с Москвой? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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видео дудаков о целях нового военного бюджета сша цели задачи военный бюджет сша вашингтон белый дом россия китай европа украина пакет санкции помощь мнение эксперта