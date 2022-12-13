https://uz.sputniknews.ru/20221213/video-amerikanist-dudakov-o-tselyax-novogo-voennogo-byudjeta-ssha-30689573.html
Видео: американист Дудаков о целях нового военного бюджета США
Видео: американист Дудаков о целях нового военного бюджета США
Какие цели преследует бюджет США, рассказал Малек Дудаков.
2022-12-13T10:01+0500
2022-12-13T10:01+0500
2022-12-13T10:01+0500
видео
сша
бюджет
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Новый военный бюджет, который совсем скоро будет принят американцами, будет самым большим за всю историю США, при этом открыто антироссийским и антикитайским. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Какие инициативы профинансируют Соединенные Штаты? Зачем США хотят исключить Россию из G20? Почему Вашингтон хочет запретить любой диалог о ПРО с Москвой? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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видео дудаков о целях нового военного бюджета сша цели задачи военный бюджет сша вашингтон белый дом россия китай европа украина пакет санкции помощь мнение эксперта
видео дудаков о целях нового военного бюджета сша цели задачи военный бюджет сша вашингтон белый дом россия китай европа украина пакет санкции помощь мнение эксперта
Видео: американист Дудаков о целях нового военного бюджета США
Какие цели преследует новый военный бюджет США, рассказал эксперт Малек Дудаков.
Новый военный бюджет, который совсем скоро будет принят американцами, будет самым большим за всю историю США, при этом открыто антироссийским и антикитайским. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Белый дом будет пытаться всячески переложить ответственность за содержание Украины с плеч США на европейские плечи в следующем году", — считает эксперт.
Какие инициативы профинансируют Соединенные Штаты? Зачем США хотят исключить Россию из G20? Почему Вашингтон хочет запретить любой диалог о ПРО с Москвой? Обо всем этом смотрите
в видео Sputnik.